Coronavirus: In attesa dell’eurobond, arrivano le linee di credito Mes, ma niente “pasti gratis”: è tutto debito e andrà tutto rimborsato In attesa degli eurobond, con cessione di sovranità nazionale e vincoli sulle spese, primi interventi da Mes e Bei per l’emergenza coronavirus di Isabella Bufacchi

(EPA)

6' di lettura

Germania e Francia si presenteranno all’Ecofin Eurogruppo del 7 aprile con una posizione comune per quanto riguarda le misure da adottare a breve termine per fronteggiare l’impatto economico del coronavirus. E, secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, sono favorevoli all’utilizzo di linee di credito “light” del Mes, con condizioni minime e uguali per tutti. Strumento subito accessibile ma che aumenta il debito pubblico dei Paesi che lo richiedono, e che si accompagna agli strumenti già preannunciati e decisi da Bei e dalla Commissione Ue con il fondo Sure per la disoccupazione.

Gentiloni: Mes strumento utile, ma uno tra molti

Sempre in tema Mes, vanno registrate le parole del commissario Paolo Gentiloni, che in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt: per sostenere la ripresa servono bond comuni «emessi per uno specifico scopo e come misura “one-off” destinata a rispondere esclusivamente a queste circostanze eccezionali. Penso che la Germania e gli altri Paesi del Nord lo potranno accettare» ha detto il commissario Ue all'economia. «Il Mes senza condizioni può essere uno strumento utile, ma solo uno tra molti», ha aggiunto.

Il pasto gratis non esiste

Ad ogni mondo, impegnati con sforzi epocali e con risorse limitate a combattere la lotta sconfinata contro il coronavirus, affannati dalla corsa contro il tempo per arginare la devastazione della pandemia sui sistemi sanitari, sociali, economici e finanziari, gli Stati dell’area dell’euro vorrebbero tutti in via eccezionale un pasto gratis: denaro non preso in prestito da rimborsare, ma a fondo perduto.

Sei Paesi nell’area dell’euro con debito/Pil in zona 100%

Questo helicopter money “pubblico” servirebbe ora a tutti, ma in particolare ai Paesi più indebitati dei 19 come Grecia, Italia, Portogallo, con debito già ben sopra il 100% del Pil, e Francia, Belgio e Spagna, in area 100% prima della crisi Covid-19. Ma il free lunch per il settore pubblico non è all’orizzonte, neanche in via straordinaria nei tempi del coronavirus: in piena pandemia gli Stati continuano a emettere titoli di debito, che sia nazionale o europeo. E dopo la pandemia, il debito va rimborsato puntualmente e integralmente.

Eurobond, coronabond, Mes-bond: tutto debito da ripagare

E’ anche per questo motivo che il dibattito su coronabond, eurobond e sui prestiti Eccl del Mes senza condizionalità è andato in corto circuito: nessuno di questi strumenti equivale a un pasto gratis. Che siano ripagati dai singoli Stati a livello nazionale o in via congiunta a livello europeo, la sostanza non cambia.