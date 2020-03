Coronavirus, atteso messaggio di Mattarella Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta pensando infatti a un messaggio di incoraggiamento e unità al Paese che potrebbe arrivare già in giornata.

Coronavirus, messaggio di Conte alla Nazione: l'Italia ce la farà

Sull’emergenza Coronavirus torna anche il Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta pensando infatti a un messaggio di incoraggiamento e unità al Paese che potrebbe arrivare già in giornata.

Conte: primo obiettivo contenere contagio

«Nonostante gli sforzi non è possibile rafforzare le strutture» sanitarie «in breve tempo, quindi il primo obiettivo è il contenimento del contagio» da coronavirus. Così il mercoldì il premier Giuseppe Conte, su Facebook, spiegando dove nasce «la preoccupazione»: «Una certa percentuale» di persone contagiate «necessita di assistenza continuata in terapia intensiva. Finché i numeri sono bassi, il Ssn può assisterli efficacemente, ma in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare» una situazione del genere.

Martella: virus ci distanzia ma serve coesione

Intanto anche il resto della politica prende posizione. «Nel pieno rispetto delle indispensabili misure di contenimento del Coronavirus, che richiedono distanze di sicurezza e divieti di aggregazione, la sfida cui tutti siamo chiamati è quella della coesione e della compattezza, con una assunzione comune ed individuale di responsabilità. Va proprio in questo senso l’approccio con il quale il governo sta affrontando l'emergenza, ovvero con una visione d'insieme. Perché da una situazione di questo tipo non si esce se non uniti. Bisogna invece essere consapevoli che maggiore sarà lo sforzo di collaborazione tra tutti e minore sarà il danno per tutti» scrive in un post su Facebook il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Andrea Martella,



Orlando: modello Genova non si fa in automatico

«Nutro delle perplessità sul fatto che il modello Genova sia replicabile in modo automatico, io credo che ci siano casi specifici, ma noi dobbiamo fare tutte le opere in modo più rapido con la pubblica amministrazione che abbia questa responsabilità» affermato il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Skytg24 Start commentando un passaggio del discorso ieri del premier Conte («per alcuni investimenti adotteremo il modello del ponte Morandi»). E aggiunge: «L'emergenza pone in evidenza alcune falle del sistema. Si tratta di uno stress test che mette in evidenza che i vecchi sistemi sanitari non sono in grado di reggere l'emergenza, bisogna fare una riflessione sul fatto che ci sono 20 sistemi sanitari differenti».

Salvini: presto proposta centrodestra a Conte

Si mobilita anche l’opposizione. «Ci vediamo domani alle 11 nella sala stampa del Senato per presentare un progetto comune del centrodestra e offrire le nostre idee sperando ci sia volontà di ascoltarci. Siamo ottimisti» annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini al termine del vertice del centrodestra. Alla riunione erano presenti la leader di fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani e la vicepresidente del gruppo azzurro al Senato Licia Ronzulli. «Chiediamo a Conte un tavolo serio dove confrontare le nostre proposte» aggiunge la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, al termine del vertice.