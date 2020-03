Coronavirus, aula della Camera a porte chiuse 6 giorni su 7: sedute solo il mercoledì La decisione è stata presa dalla Capigruppo per le prossime tre settimane. Le Commissioni si convocheranno esclusivamente per discutere i provvedimenti da avviare al voto dell’Assemblea

Camera a porte chiuse per sei giorni su sette. È la decisione adottata dalla conferenza dei capigruppo. Nelle prossime 3 settimane la Camera dei Deputati lavorerà solo nella giornata del mercoledì per uniformarsi il più possibile alle norme di salvaguardia previste dal governo per il contrasto alla diffusione del CoronaVirus senza interrompere la necessaria attività legislativa.

Stop alle audizioni

Le Commissioni si adegueranno a loro volta e si convocheranno esclusivamente per discutere i provvedimenti da avviare al voto dell’Assemblea (quindi stop, tra l’altro alle audizioni). Resta pertanto confermato il tradizionale appuntamento di metà settimana, alle 15, con il question time dei ministri: “salvo” proprio perché si tiene il mercoledì.

La scelta del Senato

La capigruppo del Senato non si è ancora espressa ma potrebbe andare nella stessa direzione.

