Coronavirus, aumenta a 98 l’incidenza ogni 100mila abitanti

Il nuovo coronavirur corre in Italia. In aumento l'incidenza settimanale a livello nazionale he raggiunge quota 98 per 100mila abitanti (12-18 novembre 2021) contro i 78 per 100mila abitanti della settimana 5-11 novembre 2021. Stabile l’Rt a 1,21 rispetto alla settimana precedente, ma al di sopra della soglia epidemica. É invece in leggera diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica, l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (1,09 al 9 novembre 2021 contro 1,14 al 2 novembre 2021).

In crescita il tasso di occupazione delle terapie intensive

Sale ancora il tasso di occupazione delle terapie intensive e raggiunge l 5,3%% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 novembre) contro il 4,4% all’11 novembre.

Sale il tasso di occupazione delle aree mediche

Il tasso di occupazione delle aree mediche a livello nazionale sale al 7,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 novembre) contro il 6,1% all’11 novembre.





Rischio moderato nelle 21 fra regioni e province autonome

Il report segnala che tutte le 21 fra regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, una regione è ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il Dm del 20 aprile 2020. Undici fra regioni e province autonome riportano un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.