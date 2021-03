Coronavirus, autocertificazione «falsa»: ecco quando è reato e quando no

4' di lettura

A oltre un anno dall'inizio della pandemia a finire sotto stress è anche l'interpretazione delle norme emergenziali. Tra Dpcm, decreti legge e norme costituzionali, non sempre è facile districarsi e comprenderne i limiti applicativi.

Diversi anche gli orientamenti dei giudici che finora si sono pronunciati sui primi casi arrivati in tribunale.

Le sanzioni amministrative

Sono le più frequenti e possono essere irrogate per il mancato uso della mascherina, per la violazione del divieto di assembramento o di circolazione. In tutti questi casi le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro, con lo sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. Per questo motivo la multa è di 280 euro.

I reati

Hanno sicuramente fatto più discutere i primi procedimenti penali aperti per le violazioni ritenute più gravi. In alcuni casi, infatti, può scattare d'ufficio una denuncia e le conseguenze sono diverse da quelle viste per le violazioni di natura amministrativa.

Il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale

Sono stati notificati i primi decreti penali di condanna per chi ha dichiarato il falso nell'autocertificazione.Il reato contestati è quello previsto dall'art. 483 c.p. che però non si configura in tutti i casi in cui venga dichiarata una circostanza non vera. Questo è il motivo per cui in alcuni casi i giudici hanno assolto da questo reato, condannando invece in altri.

Come è possibile questo diverso orientamento?

Non ogni “bugia” resa al pubblico ufficiale in sede di controlli integra questo reato. La falsità, infatti, deve riguardare fatti già compiuti e non semplici intenzioni.

Se chi viene fermato dichiara che sta andando a correre, ad esempio, ma viene denunciato perché sorpreso in tenuta incompatibile col jogging potrà far leva sul fatto che la giurisprudenza prevalente ritiene che le intenzioni non rientrano nel concetto di “falsa attestazione”.

Così come chi riferisce di andare da un fornitore per poi cambiare idea.Questa è la motivazione che ha portato il Gip del Tribunale di Milano, dottor Roberto Crepaldi, ad assolvere lo scorso 16 novembre un uomo di 41 anni che aveva dichiarato di recarsi da un cliente per poi cambiare progetto.