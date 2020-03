Coronavirus, 3 milioni di lavoratori a casa per «decreto». Ecco le aziende che hanno scelto di fermarsi Almaviva, Lamborghini, Geox, Fca e molte altre imprese grandi e piccole hanno sospeso le attività produttive

(Reuters)

4' di lettura

Sono circa 3 milioni (il 13,2% del totale degli occupati) i lavoratori che si sono ritrovati da un giorno all'altro a casa per via dei provvedimenti “straordinari” adottatati dal Governo nell'ultima settimana per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Circa un milione di questi sono lavoratori autonomi, mentre 1,9 milioni dipendenti (per lo più addetti alle vendite). E mentre sono ancora tante le persone al lavoro in questi giorni per garantire servizi essenziali, 3,6 milioni (16% del totale) sono occupati in settori “a rischio chiusura”.

È quanto emerge dall'analisi statistica della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro “Gli occupati in Italia ai tempi del Coronavirus”, che fotografa (nel diagramma 1) 23 milioni di lavoratori (5 milioni 306 mila autonomi e 17 milioni 146 mila dipendenti) che devono fare i conti con un'Italia “bloccata” da misure e provvedimenti di portata straordinaria.

Dalla promozione dello smart working alla chiusura delle scuole, dal crollo della domanda di beni e servizi al blocco su tutto il territorio nazionale, fino al prossimo 25 marzo, delle attività commerciali non di prima necessità (bar e ristoranti, centri commerciali, centri estetici, negozi di abbigliamento). L'emergenza sanitaria ha stravolto, in pochi giorni, l'intera geografia occupazionale del Paese definendo, di conseguenza, nuove e inedite condizioni di lavoro.

GLI OCCUPATI IN ITALIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS Ecco chi lavora e chi è a rischio chiusura. Valori in migliaia. Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati MFR Istat Forze di Lavoro media annua 2018)

Quasi 8 milioni di lavoratori non possono fermarsi

A fronte di chi resta a casa “per decreto”, ci sono 7,9 milioni di lavoratori (35,2% degli occupati) che, malgrado l'emergenza, non possono fermarsi, in quanto impegnati ad erogare beni e servizi essenziali per la collettività.

Tra questi: medici e infermieri (1 milioni 320 mila occupati nell'assistenza sanitaria), ma anche forze dell'ordine e dipendenti delle P.A. (1 milione 243 mila), insegnanti e docenti universitari che da casa garantiscono continuità formativa (1 milione 587 mila), servizi pubblici essenziali (erogazione energia, gas, acqua, pulizia e raccolta rifiuti) e tante altre attività private: il commercio, il credito, l'informazione.

Inoltre, 3,6 milioni (16% del totale) sono occupati in settori “a rischio chiusura” per un crollo della domanda o uno stallo dei servizi senza precedenti, come turismo (372 mila occupati in servizi di alloggio e agenzie), intermediazione immobiliare (149 mila), costruzioni (1,3 milioni) e alcune attività professionali, soprattutto di tipo tecnico. Di questi, 1,3 milioni sono lavoratori autonomi che giorno dopo giorno devono decidere se chiudere o proseguire l'attività destreggiandosi tra congedi, ferie e permessi, e 2,3 milioni dipendenti in questi settori, che oltre alla paura del contagio hanno quella di perdere il lavoro. L'incertezza governa anche gli 8 milioni (35,6%) di occupati in settori per lo più manifatturieri e di servizio alle imprese, dove l'impatto dell'emergenza Coronavirus è stato meno devastante, ma comunque forte.

Gli stop volontari

Mentre in Cina fanno scalpore le prime riaperture di stabilimenti e grandi catene distributive, in Italia si continuano a registrare interruzioni della produzione “volontarie” (nel senso che non sono imposte dal governo come alcune forze politiche continuano a chiedere). Gli ultimi casi sono quelli della Lamborghini che ha fermato la fabbrica e preferito mettere in ferie tutti i dipendenti e della catena Burger King che ha chiuso tutti i ristoranti.

Almaviva ha deciso di «sospendere entro le prossime 72 ore tutte

le attività dei lavoratori nei propri call center sul territorio

nazionale, oltre 5 mila, che non possano essere gestite

attraverso smart working, remotizzando l'operatività presso il

domicilio dei lavoratori, modalità già adottata da 3.500

dipendenti del gruppo nel settore IT». Così l'azienda,

sottolineando che «sarà assicurato il presidio dei servizi di

pubblica utilità, a partire dal numero verde 1500».

In precedenza già diversi gruppi avevano optato per la chiusura degli stabilimenti da F ca a Pomigliano, Melfi (altri due giorni di stop decisi oggi 13 marzo) e Cassino fino a Geox, Calzedonia e nella grande distribuzione Rinascente e Coin. Brembo ferma gli stabilimenti in Italia (nelle aree di Bergamoe Brescia) dal «16 al 22 marzo». Ferrari si limita a ridurre al minimo la forza lavoro. Chiusura totale per gli store Apple.

«Le mie priorità in questo momento sono la salute e la sicurezza della famiglia Fca. Stiamo intraprendendo azioni specifiche per proteggere tutti i nostri dipendenti, sia negli stabilimenti sia negli uffici. In secondo luogo stiamo gestendo l'azienda per garantire la continuità operativa concentrandoci in particolare sulle linee di produzione e sulla pianificazione dei prodotto» ha scritto l'amministratore delegato di Fca Mike Manley, in una lettera ai dipendenti del gruppo in tutto il mondo sull'emergenza coronavirus.