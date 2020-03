Coronavirus, banche in attesa di chiarimenti da Regione Lombardia sulla chiusura delle filiali Nei prossimi giorni in Lombardia chiuderanno anche gli sportelli bancari? Non è chiaro, neanche alle banche che attendono indicazioni, se le filiali rientrano tra i servizi pubblici essenziali di Alessandro Graziani

Nei prossimi giorni in Lombardia chiuderanno anche gli sportelli bancari? L'ipotesi circola da giorni nei quartieri generali delle banche e in queste ore è' oggetto di interlocuzione tra banche e Regione Lombardia.

Nella richiesta di nuovi provvedimenti restrittivi inviata al Governo dal Governatore Attilio Fontana non si fa menzione diretta delle filiali bancarie. Al Governo viene chiesta la “chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole”.

Non e' chiaro, neanche alle banche che attendono indicazioni, se le filiali rientrano tra i servizi pubblici essenziali. In alcuni istituti, se il provvedimento dovesse riguardare anche le filiali, si sta valutando la possibilità' di poter lasciare aperti solo pochi sportelli che fungano da hub per la clientela di zona. Con opportune procedure di distanziamento tra operatori bancari e clienti, come avviene nei supermercati. In ogni caso sarà' garantita la piena funzionalità' dei punti Bancomat in tutte le filiali, abilitati a molti servizi oltre al prelievo del contante.



Secondo gli ultimi aggregati disponibili, prima delle chiusure degli ultimi mesi per le numerose ristrutturazioni, in Lombardia erano funzionanti circa 5.000 sportelli bancari.