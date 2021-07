Coronavirus, da Barcellona a Mykonos: ecco le mete turistiche dove torna il coprifuoco

2' di lettura

Con l'impennata insidiosa dei contagi tornano in alcune delle mete turistiche europee più gettonate i coprifuoco anti Covid. A Mykonos, popolare meta di divertimento, le autorità locali hanno deciso nuove drastiche restrizioni e solo un giorno prima per Barcellona è stato ripristinato il blocco ai movimenti notturni.

Per Mykonos stop anche alla musica

Il “preoccupante” andamento dei casi ha imposto una stretta nell’isola greca presa d'assalto in estate specie da giovanissimi. Fino al 26 luglio la musica sarà vietata nei ristoranti, nei caffè e nei club e solo coloro che vanno e vengono dal lavoro (o per emergenza medica) sono autorizzati a muoversi tra l’una e le sei del mattino. E quel che si teme adesso è un rimbalzo negativo per il turismo, un quinto dell’economia greca, dopo il crollo del numero di visitatori e delle entrate ai minimi storici nel 2020. Mykonos è tra le sei regioni greche classificate al livello arancione di sorveglianza, a causa della diffusione del coronavirus prevalentemente a causa della variante Delta. Il numero di infezioni in Grecia cresce da alcune settimane, tanto da spingere il governo all'obbligatorietà dei vaccini per gli operatori di cura.

Stretta per 161 Comuni nella Catalogna

Il coprifuoco è stato reintrodotto a Barcellona a seguito del via libera della Corte suprema regionale. Rimarrà in vigore dall’una alle 6 del mattino nelle aree in cui i tassi di infezione superano i 400 casi ogni 100mila abitanti in un periodo di 14 giorni. Anche qui la stretta, che interessa 161 Comuni, comprese famose località balneari come Sitges e Salou, serve a frenare il picco dei contagi della variante Delta, specialmente tra i non vaccinati. L’esplosione nella quinta ondata di coronavirus aumenta la pressione sulle terapie intensive della Catalogna, che potrebbero raggiungere il collasso in 10 giorni, secondo alcune stime.

Altre misure anti contagio tra Paesi

Si tenta il possibile per mettere un freno all'escalation di coronavirus anche altrove. Da domenica 18 è diventato obbligatorio in Francia un test Covid (risalente alle 24 ore precedenti l’ingresso nel suo territorio) per chi proviene da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Paesi Bassi. In parallelo, il Regno Unito ha imposto la quarantena di dieci giorni a chi arrivi dalla Francia, anche se completamente vaccinato. Preoccupa in questo caso l’aumento di casi legati alla variante Beta identificata per la prima volta in Sudafrica.

Le vacanze degli italiani

Non è escluso un qualche effetto sulle scelte degli italiani per le vacanze, da tutto ciò. In base ad una analisi della Coldiretti, sono meno di 1,5 milioni i nostri connazionali che hanno deciso di trascorrere una vacanza all’estero. Gli italiani resteranno per la stragrande maggioranza nei confini, e addirittura un italiano su tre (33,3%) avrebbe scelto di fare una vacanza a ”chilometri zero”, cioè all’interno della propria regione.