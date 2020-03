Sintomi, vaccino, ospedali: la nuova Guida del Sole 24Ore sul Coronavirus In edicola venerdì 20 con Il Sole24Ore una nuova Guida sull'organizzazione della risposta sanitaria, il punto sulla ricerca del vaccino, le conseguenze sociali e materiali per i cittadini dell'isolamento a casa, le risposte dei virologi della Simit ai principali dubbi

2' di lettura

La lotta al Coronavirus prosegue incessante attraverso lo sforzo che medici e sanitari stanno facendo per battere il coronavirus. E venerdì 20 marzo sarà in edicola con Il Sole 24 Ore la guida “Coronavirus. La battaglia contro la malattia del secolo” per approfondire come è organizzata la risposta sanitaria di emergenza - dai letti supplementari per la terapia intensiva ai programmi della Difesa, dal modello seguito nelle varie regioni a partire dalla Lombardia fino allo tsunami che si aspettano le regioni del Sud (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna) - e fare il punto con gli esperti sulla corsa al vaccino, gli sforzi di mezzo mondo e scoprire quali sono le aziende di eccellenza italiane impegnate nella frontiera della ricerca e del test sull'uomo.

All'interno della guida anche il racconto dello sforzo dell'Italia dell'#iorestoacasa con le conseguenze sociali e materiali per i cittadini delle zone più colpite e non solo.

La guida contiene anche un nutrito capitolo di domande e risposte dei lettori e degli ascoltatori di Radio 24 sui temi più disparati a cui rispondono i virologi della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Verranno anche approfonditi con il contributo di esperti gli aspetti connessi anche alla sopravvivenza psicologica ai tempi dell'autoisolamento e del distanziamento sociale.

Infine un capitolo sarà dedicato al tema dell'etica e ai drammatici quesiti che la gestione della sanità di guerra pone ai medici e al personale sanitario sulle priorità e sulle scelte da fare senza tradire il giuramento di Ippocrate.

La guida sarà in edicola con Il Sole 24 Ore di venerdì 20 marzo a € 0,50 oltre al prezzo del quotidiano e disponibile anche come ebook su Shopping24 e sui principali store digitali al prezzo di €4,99.