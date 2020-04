Coronavirus, La Bce prepara la svolta: pronta ad accettare titoli con rating «junk» L’impennata del debito/Pil degli Stati colpiti dal coronavirus porta al declassamento dei rating e la Bce si prepara: più junk bond subito nel collaterale e forse in una seconda fase anche nel Qe di Isabella Bufacchi

La pandemia del coronavirus aumenterà, e di molto, il debito/Pil degli Stati dell’Eurozona e i Paesi che erano già molto indebitati prima della crisi, chi più chi meno attorno alla soglia del 100% di questo rapporto, rischiano di essere travolti da un’ondata di sonori declassamenti di rating: non solo Italia e Grecia, ma anche Spagna, Portogallo e persino Francia. E non solo gli Stati ma anche le imprese, finanziarie e non.

La Banca centrale europea, che finora si è sempre tenuta ben alla larga dai rating “spazzatura” cioè sotto il livello di investimento (sotto la BBB-), sta pensando ora di rimuovere - e alla svelta - i paletti sui junk bond, per anticipare lo scenario peggiore dei valutatori mondiali del rischio di credito: la Bce sta valutando se rendere idonei i junk bond per il collaterale utilizzato come garanzia dalle banche che prendono prestiti nelle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema. E se ammettere i titoli con rating sub-investment grade negli acquisti del programma pandemico Pepp.

Junk bond collaterale

Una prima decisione sull’apertura totale dei cancelli della Bce al junk bond potrebbe essere annunciata già questa sera: come anticipato da Bloomberg , il Consiglio direttivo della Bce si riunirà in conference call per valutare se e in che misura accettare come collaterale i titoli con rating sotto il livello di investimento. Titoli di Stato ma anche obbligazioni societarie.

Una prima apertura in tal senso c’è già stata lo scorso 7 aprile ma circoscritta ai soli titoli di Stato greci, ammessi come collaterale: potrebbe essere estesa a qualsiasi altra attività, altri titoli di Stato e anche bond societari.