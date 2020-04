Coronavirus: bellezza fai da te, 4 Spa manager consigliano i trattamenti da fare a casa Massaggi, maschere e trattamenti casalinghi in attesa di poter tornare alle coccole professionali. Ecco alcune ricette e trucchi beauty di Marika Gervasio

4' di lettura

Non si può uscire e i centri benessere sono chiusi? Nessun problema, perché inventarsi una Spa in casa è possibile. Anche grazie ai consigli di 4 esperte Spa manager.

In attesa di poter tornare alle loro coccole professionali, i trattamenti di bellezza fai da te donano effetti benefici al corpo e un momento di relax per sé stessi. Scopriamo alcune ricette e trucchi beauty che si possono fare a casa grazie all'utilizzo di ingredienti “casalinghi” e non solo.



1. Julia Kraler, Spa manager del Naturhotel Leitlhof, consiglia di approfittare di questo momento rinunciando al trucco per qualche giorno per far respirare la pelle. Giornate make-up free fanno veramente bene alle pelle: le impurità spariscono, i pori dilatati si restringono, la pelle appare meno secca. È il momento migliore per un piccolo rituale di bellezza per il viso fai da te in tre passaggi con prodotti naturali:



Peeling per una pelle morbida e uniforme

Per pelle normale: 2 cucchiaini di olio d’oliva, 2 cucchiaini di fondi di caffè, un po’ di succo di limone;

Per pelle impura: 2 cucchiai di ricotta, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di zucchero di canna;

Per pelle secca: ½ avocado, 1 cucchiaino di crusca d‘avena, 1 cucchiaino di miele

Mescolare bene gli ingredienti, stendere il composto sulla pelle del viso e massaggiare delicatamente. Lasciare agire per 5 minuti (10 minuti per pelle secca) e risciacquare con acqua tiepida.



Massaggio

Dona vitalità e attenua le rughe. Con qualche goccia di olio di mandorle è benefico per la pelle.

Massaggio fronte: con entrambe le mani fare 10 sfioramenti dal basso verso l’alto. Poi appoggiare le mani sulle tempie e fare movimenti circolari con delicatezza, dal basso verso l’alto.

Massaggio contorno occhi: effettuare delle digitopressioni con pollice e indice sulle sopracciglia dall‘interno all’esterno. Infine effettuare uno sfioramento circolare del contorno occhi.

Massaggio contorno labbra: con l’indice e il medio della mano destra fare una V. Appoggiando un dito sopra il labbro e uno sotto, tendere delicatamente la pelle dall’angolo sinistro della bocca fino all’orecchio destro, ripetere dall’altro lato. Infine per tonificare il viso picchiettare con il polpastrello dell’indice tutto il viso, dall’esterno per verso il centro, scendendo poi sul collo.