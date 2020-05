Coronavirus, le big pharma inviano 100 molecole al consorzio Dompé

Grazie all’iniziativa «drugbox», ora la potenzialità di calcolo di cui dispone il consorzio potrà essere messa al servizio anche di aziende private e istituzioni che detengono i diritti di molecole o farmaci e che desiderano testarne l’efficacia contro il coronavirus, con la garanzia di piena tutela della loro proprietà intellettuale. Mentre il consorzio potrà verificare l’efficacia anche di molecole e farmaci coperti da brevetto e non presenti nella sua libreria.

A oggi Exscalate4Cov ha già testato 6mila molecole. Nei prossimi giorni è prevista la conclusione del saggio di validazione in vitro delle 40 molecole che, tra quelle testate, secondo il virtual screening realizzato dai supercalcolatori si sono dimostrate potenzialmente efficaci contro il coronavirus 2019-nCoV. L’obiettivo del consorzio è quello di identificare una cura sicura per l’uomo, idealmente utilizzabile sui pazienti tra circa tre mesi. Al fine di raggiungere questo ambizioso traguardo, rappresentanti del consorzio Exscalate4Cov hanno già avviato discussioni preliminari con l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) su come attivare efficacemente il processo regolatorio e ricevere il massimo supporto delle istituzioni Ue nel momento in cui si entrerà nella fase dei test clinici.