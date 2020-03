Coronavirus, il blocco totale sarà prorogato oltre il 3 aprile. Verso stretta su passeggiate e sport. Lombardia chiede esercito nelle strade

Coronavirus, i guanti servono a prevenire le infezioni? Dipende

Quanto poi all’ipotesi di una proroga dell’anno scolastico, la responsabile dell’Istruzione del Conte bis ha detto: «dipende da come va la didattica a distanza: se funzionerà non abbiamo motivo di allungare l’anno scolastico; sarebbe offendere chi sta facendo tanto in queste settimane, tra l’altro ricompattando la comunità scolastica».

Tre scenari per la scuola

Per la scuola si profilano al monento tre scenari: un prolungamento fino a dopo Pasqua (il 12 aprile), ritenuto come il meno probabile; una riapertura a maggio; addirittura l’estensione della chisura fino a fine anno scolastico. Dal Miur si attendono risposte.

Mauri (vice ministro Interno) a Radio 24: Controlli sui cittadini 50mila non in regola, i reati verranno contestati a tutti

«Sono state fermate più di 1milione e 200mila persone in una settimana, tra le persone controllate circa 50mila persone non essendo in regola sono state denunciate, denuncia penale. Inoltre alcuni di questi hanno dato false informazioni sulle proprie generalità o sul motivo, e poiché si sono già fatti molti controlli ex post in quel caso il reato penale è ancora più pesante e la pena può arrivare a diversi anni. I reati verranno contestati a tutti».

Così Matteo Mauri, vice Ministro all'Interno a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. «Non sono contento delle denunce ma serve per far capire che non stiamo scherzando. Le denunce sono già tante sia a cittadini che vanno in giro senza motivo sia ad esercenti che non fanno rispettare le regole all'interno dei propri negozi. Stiamo controllando a tappeto e i risultati sono consistenti».