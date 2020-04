Coronavirus, dagli autonomi alle imprese: bonus sul conto tra il 15 e il 17 aprile. La mappa degli aiuti I 600 euro per gli autonomi e la cig dovrebbero essere erogati dal 15 aprile. Tempi più lunghi per i prestiti alle imprese di Andrea Gagliardi

Coronavirus, decreto liquidità: garanzie a tre vie per le Pmi

5' di lettura

Il decreto cura Italia del 17 marzo ha stanziato ingenti risorse a sostegno di famiglie e imprese alle prese con l’emergenza coronavirus. Ma è corsa contro il tempo per l'assegnazione dei fondi. Così come non arriverà subito la maggior parte dei 400 milioni di prestiti alle aziende (previsti dal decreto liquidità) che saranno erogati dal sistema bancario sfruttando le garanzie statali.

Prestazioni Inps a partire dal 15 aprile

La maggior parte delle erogazioni contemplate dal decreto Cura Italia di marzo sono in capo all’Inps, che si è impegnata a erogare tutte le prestazioni (sono coinvolti 8 milioni fra lavoratori dipendenti e autonomi) dal 15 aprile. Si parte dai 600 euro per i lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività (indennità che passerà da 600 a 800 euro per i mesi di aprile e maggio): fin qui sono circa quattro milioni le domande pervenute. Ma ci sono da saldare anche i 600 euro del bonus baby sitting. In una nota del governo si legge: « I 200.000 congedi parentali richiesti sono stati retribuiti per la grande maggioranza direttamente dalle aziende ai dipendenti, mentre le oltre 40.000 domande per il bonus baby sitting sono al vaglio dell'Inps per andare in pagamento (nel libretto famiglia) il 15 aprile anch'esse».

Leggi anche / Professionisti e autonomi, chi può avere (e chi no) i bonus di marzo

Uffici Inps a lavoro, bonus sul conto tra il 15 e 17

«Lavoro senza sosta negli uffici di Inps e banche, aperti anche durante il weekend di Pasqua per velocizzare l'iter di attuazione delle misure» del governo: operativa anche la Ragioneria dello Stato. Lo si legge in una nota del governo.

«L'Inps ne ha già liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario», con accredito in un solo giorno lavorativo.Sono state presentate oltre 4,5 milioni di domande per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia, relative a oltre 8,8 milioni di beneficiari.

Quasi 4 milioni di istanze hanno riguardato l'indennità da 600 euro. l'Inps ne ha già liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti dei beneficiari con valuta dal 15 aprile al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario, che permette l'accredito diretto in un solo giorno lavorativo.

I 200.000 congedi parentali richiesti sono stati retribuiti per la grande maggioranza direttamente dalle aziende ai dipendenti, mentre le oltre 40.000 domande per il bonus baby sitting sono al vaglio dell'Inps per andare in pagamento (nel libretto famiglia) il 15 aprile anch'esse.

Le domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria sono arrivate da circa 300.000 aziende per un totale di 4,5 milioni di lavoratori: circa la metà degli importi destinati ai lavoratori è già stata anticipata dalle aziende e un'altra metà sarà pagata entro fine aprile, o comunque entro 30 giorni dalla domanda.



In pagamento anche cig in deroga, dati da 11 Regioni

Infine l'Inps sta raccogliendo le domande che iniziano ad arrivare dalle Regioni per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga: al momento sono 11 le Regioni che stanno provvedendo all'invio dei dati. E' già in corso il pagamento da parte dell'Inps della cassa in deroga delle prime regioni. Inoltre è in piena operatività, su questo fronte, la convenzione siglata da Abi, Inps e organizzazioni sindacali che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza Covid-19 di ricevere un anticipo della cassa integrazione ordinaria e in deroga, pari a 1.400 euro. Per ottenere le erogazioni, le procedure non richiedono più l'invio di modelli cartacei validati presso sportelli bancari e postali per certificare l'Iban, perché la validità del codice identificativo viene effettuata con sistemi informatici. Nei giorni scorsi, l'Abi ha comunicato che la quasi totalità delle banche italiane (quasi il 94% in termini di attivi) ha già aderito alla Convenzione. È bene ricordare che i tempi ordinari per il pagamento della cassa integrazione sono sempre stati di due o tre mesi. In questo caso, grazie alla normativa semplificata e allo sforzo enorme dell'Inps, i pagamenti arriveranno al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Tempi più lunghi per i 600 euro per i professionisti

Tutto da rifare per gli oltre 400mila professionisti che nei giorni scorsi hanno chiesto alle proprie Casse di previdenza il bonus di 600 euro. Le domande dovranno essere ripresentate agli enti, ha detto a Radio 24 Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp (l'Associazione delle Casse) dopo che il decreto liquidità ha cambiato i requisiti per ottenere l'aiuto per la crisi da coronavirus. Alle Casse previdenziali private il governo ha assegnato 200 milioni per le indennità, che esse gestiscono in maniera completamente autonoma. Nessun coinvolgimento dell’Inps insomma.