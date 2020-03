Coronavirus, sulla Borsa pesa l’infodemia. La crisi cambierà i consumi degli italiani <br/>Gli analisti di Oddo Bhf: preoccupa lo shock di fiducia sul 99,99% della popolazione mondiale che non è contagiata. Gli americani di Citi: cambieranno le abitudini nei pagamenti digitali di Alessandro Graziani

«Lo 0.0015% della popolazione mondiale è attualmente contagiato dal Coronavirus ma circa il 99,99% è stato “infettato” dall'infodemia, ovvero dalla epidemia di informazioni sull'argomento, alcune accurate e altre meno, che alimentano preoccupazioni a livello globale». E l'infodemia, secondo gli analisti di Oddo Bhf, è il vero motore della crisi sui mercati finanziari perché essa «crea uno shock di fiducia, trasformando una crisi sanitaria in una finanziaria».



Breve durata o estensione al secondo trimestre?

L'interrogativo principale di questi giorni per analisti e investitori - come per tutti, a partire dai Governi - è se l'epidemia durerà pochi mesi provocando uno shock temporaneo all'economia o se si protrarrà anche nel secondo trimestre del 2020 causando una recessione globale. A preoccupare contribuisce non poco proprio l'infodemia, termine coniato di recente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che crea «confusione nell'opinione pubblica, come testimonia per esempio - osservano da Oddo Bhf - il panico nella corsa agli acquisti di beni di prima necessità che si è verificato in vari Paesi».

Inevitabile la diffusione in Europa

Il tema centrale resta però la durata, al momento imprevedibile, della crisi e i tempi di allargamento dei contagi - dopo la Cina e poi l'Italia - al resto dell'Europa e agli Usa. Perché l'estensione rapida del caso Coronavirus all'Europa è dato per scontato dai report dei principali broker internazionali ed è stato visibile in Borsa lunedì 9 marzo, quando il crollo delle quotazioni delle banche tedesche e francesi e stato addirittura superiore a quello degli istituti italiani. «La possibilità che COVID-19 non raggiunga altri paesi in Europa è purtroppo molto bassa anche se ad oggi non sembra così grave», commentano gli analisti di Citi.



I timori, si diceva, riguardano la durata e la profondità della crisi. Ascoltando le richieste degli investitori in diverse conference call delle società italiane, osservano da Citi, i due interrogativi più ricorrenti sono: «Cosa accadrebbe ai vostri ricavi se tutta la popolazione italiana fosse infettata?» oppure «supponendo che COVID-19 duri fino al 31 marzo, cosa vi aspettate dal secondo trimestre?». La realtà è che nessuno lo sa né potrà saperlo.



Shock sulle borse, ecco cause e conseguenze

Un cambiamento nelle abitudini di consumo

Quello che si può intravedere, sempre a detta degli azionisti di Citi, è qualche tendenza di cambiamento strutturale nei consumi degli italiani che l'allenamento alla crisi comporterà. «La penetrazione dei pagamenti digitali in Italia rimarrà la più bassa in Europa, ma COVID-19 potrebbe cambiare le abitudini e la mentalità culturale italiana nei confronti del denaro. Ad esempio, nell'ultima settimana di febbraio è stato segnalato un aumento del 12% nei grandi retailers di generi alimentari e la nostra opinione - commentano da Citi -è che se gli italiani cambiano le abitudini passando dagli acquisti giornalieri a quelli settimanali più grandi, è più probabile che utilizzino denaro digitale rispetto ai contanti».