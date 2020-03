Coronavirus, Brusaferro (Iss): la curva dei contagi dal 20 marzo sembra attenuarsi ma non illudiamoci di allentare le misure Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro: «Non abbiamo ancora raggiunto il picco della pandemia. L’età media dei contagiati supera i 60 anni delle persone con infezione»

La curva dei contagi dal 19-20 marzo sembra attenuarsi. Lo ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro nel presentare a Roma insieme al presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli il primo report epidemiologico realizzato attraverso il sistema di sorveglianza e basato sulle segnalazioni che arrivano dalle Regioni. Brusaferro ha poi aggiunto: «Non illudiamoci di poter allentare le misure».

«La scommessa - ha detto Brusaferro - è fare in modo che nelle aree del Paese dove c’è una circolazione ancora limitata il trend evolutivo non aumenti e quindi non bisogna abbassare la guardia rispetto alle misure di contenimento e distanziamento sociale». L’età media dei contagiati supera i 60 anni delle persone con infezione. «Oltre l’80% dei deceduti sono ultra 70enni - ha detto Locatelli -. L’infezione da Covid-19 per alcuni è stata la causa di morte e per altri ha contribuito in maniera significativa alla letalità».

La curva dei contagi dal 19-20 marzo sembra attenuarsi

«A partire dal 19-20 - ha detto - il numero di nuovi casi segnalati cala, la curva sembra attenuarsi. Ma non dobbiamo illuderci che un rallentamento della diffusione possa indurci a rallentare le misure che abbiamo adottato. Ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aree c’è una circolazione ancora limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse»

«Non abbiamo ancora raggiunto il picco dei contagi»

«Non abbiamo raggiunto il picco, non l’abbiamo superato. Abbiamo segnali positivi che ci fanno capire che le misure adottate stanno rallentando la crescita, e ci fanno pensare che il picco è vicino», ha chiarito. «La pendenza della discesa sarà costruita sulla base dei nostri comportamenti». «Siamo una fase di contenimento», ha aggiunto Locatelli.

Impossibile effettuare una stima degli asintomatici

Locatelli e Brusaferro hanno chiarito che al momento non è possibile dare una stima di quanti siano in Italia le persone asintomatiche, che pur avendo l’infezione da coronavirus non hanno sintomi o ne hanno molto lievi. In futuro si prevede uno studio per identificarli, da condurre in varie aree del Paese.