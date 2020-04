Coronavirus, Brusaferro: «Situazione migliore, ma ci sono ancora 106 zone rosse» La maggiore concentrazione dei casi «si ha nelle Rsa, a livello familiare e al lavoro». L’indice di contagio in Italia è tra 0,2 e 0,7 di Nicoletta Cottone

La maggiore concentrazione dei casi «si ha nelle Rsa, a livello familiare e al lavoro». Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa dell’Istituto sull’andamento epidemiologico del Covid-19 in Italia. Ad aprile «sono aumentati i casi tra le donne». Brusaferro ha confermato che la mortalità riguarda per il 36,7% le donne mentre l'età media dei pazienti è di 84 anni per gli uomini e 79 per le donne. La concentrazione dei casi è per il 44% nelle case di riposo, per il 24% nelle famiglie e per il 4,2% nei luoghi di lavoro.

In 9 regioni ancora 106 zone rosse

«Si riducono i contagi e i pazienti critici mentre aumenta la quota di guariti e sintomatici lievi, è una situazione nettamente migliore», ha detto Brusaferro, ricordando che «il virus continua a circolare tanto che esistono ancora oggi 106 zone rosse in altrettanti Comuni in 9 Regioni e occorre procedere con cautela, passo dopo passo».

Il 29 sarà scelto il test immunità

«Il 29 aprile ci sarà la graduatoria dei test sierologici e l'aggiudicazione rispetto a quello selezionato per lo studio di prevalenza sul territorio nazionale», ha reso noto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

L’indice del contagio tra 0,3 e 0,7

«L’indice R0 che misura la contagiosità del coronavirus in Italia è compreso in media tra lo 0,3 e lo 0,7», ha detto Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler nel corso della conferenza stampa. E ha precisato che «ci vuole poco a tornare sopra quota 1». L’indice più basso si registra in Sicilia (0,34) mentre il più alto in Emilia Romagna (0,71). In Lombardia «che ha fatto un lavoro enorme» l'indice R0 è pari a 0,4, in Friuli e nelle Marche 0,6 e 0,59 nel Lazio.

Il calcio non a rischio zero, scelta difficile

Poi l’ eventuale ripresa del calcio: «credo sia una decisione difficile da prendere, ma per questo sport non ci sono condizioni di rischio 'zero' e in questo caso c'è anche un contatto fisico. Il rischio non è zero», ha

affermato Gianni Rezza dell'Istituto superiore di sanità alla conferenza stampa all'istituto sull'andamento epidemiologico dell'epidemia di Covid-19.