Coronavirus, Brusaferro: «Test per convivere col virus. Zone rosse in 100 comuni»

Sono 160mila i positivi

«Sono 160mila le persone positive in Italia al 16 aprile, con una curva progressivamente decrescente che dà conto dell'efficacia delle misure di contenimento adottate fino a oggi. Stesso vale per la curva relativa alla Regione Lombardia e per il Veneto, che sono le Regioni più colpite, e a seguire per l'Emilia Romagna», ha detto Brusaferro.

Cento zone rosse

Oltre 60mila i tamponi eseguiti, il che, ha spiegato il presidente dell’Iss, fa già parte della prossima Fase 2 con un monitoraggio puntuale di quanto sta avvenendo. «Dato nuovo - ha spiegato Brusaferro - quello sulle zone rosse: oggi molte Regioni “fermano” comunità e sono 100 i Comuni interessati dove per una forte diffusione del virus c'è stato il lock down. Questo dice che c'è una forte reattività in tutto il Paese nel contenere il virus».

L’età media dei decessi

Dai dati Iss risulta che l’età media dei pazienti deceduti e positivi all’infezione da coronavirus è 79 anni (mediana 80). Le donne sono 6. 935 (34,7%) e hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 83 – uomini 79) . L’età mediana dei pazienti deceduti positivi è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione (pazienti deceduti 80 anni, pazienti con infezione 62 anni).

Le diagnosi al ricovero dei deceduti

Nelle 92,7% delle diagnosi di ricovero - è stato esaminato un campione - erano menzionate condizioni (per esempio polmonite, insufficienza respiratoria) o sintomi (per esempio, febbre, dispnea, tosse) compatibili con il coronavirus. In 107 casi (7,3% dei casi) la diagnosi di ricovero non era da correlarsi all'infezione. In 13 casi la diagnosi di ricovero riguardava esclusivamente patologie neoplastiche, in 52 casi patologie cardiovascolari (per esempio infarto miocardico acuto, scompenso cardiaco, ictus), in 18 casi patologie gastrointestinali (per esempio colecistite, perforazione intestinale, occlusione intestinale, cirrosi), in 38 casi altre patologie. I sintomi più comunemente osservati prima del ricovero nei pazienti deceduti positivi sono stati febbre, dispnea e tosse. Meno frequenti diarrea e emottisi. Il 5,9% delle persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero. L'insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata in questo campione (96,7% dei casi), seguita da danno renale acuto (22,9%), sovrainfezione (12,4%) e danno miocardico acuto (9,5%).

Decessi sotto i 50 anni

Al 16 aprile sono 227 dei 19.996 (1,1%) pazienti deceduti positivi al coronavirus di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 49 di questi avevano meno di 40 (34 uomini e 15 donne con età compresa tra i 5 e i 39 anni). Di 6 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 35 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 8 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.