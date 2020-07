Coronavirus, caccia ai clienti di una escort in mezza Italia La 52enne peruviana, ricoverata a Foligno e poi a Perugia, avrebbe soggiornato 15 giorni a Modica, nel ragusano, ricevendo clienti

«Non è allarme, ma allerta». Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità in una intervista al Corriere della Sera getta acqua sul fuoco generato dalla preoccupazione per le sei regioni italiane che hanno registrato l’Rt superiore a 1 nella settimana fra il 6 e il 12 luglio, i cui dati sono stati resi noti da ministero della Salute e Iss il 17 luglio 2020. Indici regionali che indicano il numero di contagi generati da un individuo positivo, che hanno portato l’Italia a segnare un indice di contagio medio a 1,01.

Il virus continua a circolare

Intanto nel Paese è nuovamente in crescita, per quanto contenuto, il numero dei contagiati (249 nuovi casi), concentrati in Lombardia (88), Emilia Romagna (40) e Veneto (34). Un segnale, comunque, che il virus circola in Italia, sia pur a livelli meno forti rispetto al passato. Solo in Molise, Basilicata e Valle d’Aosta non sono stati registrati nuovi casi positivi. Fondamentale quindi il rispetto delle tre linee guida confermate dal decreto 15 luglio 2020: mascherina obligatoria nei luoghi chiusi, distanziamento e divieto di assembramento.

La caccia ai clienti di una escort

Ed è caccia ai clienti di una escortrt positiva ricoverata prima a Foligno e ora all’ospedale di Perugia. Secondo le autorità sanitarie e le forze di polizia la 54enne di origini peruviane si sarebbe spostata fra Spagna e Italia, da Barcellona, passando per Ciampino, Modica, Roma e Foligno, incontrando una trentina di clienti solo nella città siciliana. La escort ha viaggiato in aereo, treno e autobus, tanto che sono stati sanificati una decina di treni sulla quale ha viaggiato. L’azienda ospedaliera di Perugia ha invittato chi sospetta di essere stato a contatto con la donna a sottoporsi ai controlli. A Modica, nel ragusano, paese Covid free fino ad aprile, dove la escort avrebbe soggiornato per 15 giorni in un monolocale in affitto per incontrare clienti, si stanno cercando le persone che potrebbe averla frequentata. Il sindaco Ignazio Abbate ha chiesto ai clienti della peruviana di recarsi a fare l’esame sierologico o il test, «anche a rischio di farsi mettere alla porta dalla moglie».

In Alto Adige famiglia denunciata

Un’intera famiglia è stata denunciata in Alto Adige. Padre, madre e figlio di 24 anni sono stati denunciati per aver violato la quarantena. Il giovane nonostante fosse positivo ha partecipato a feste e aperitivi, provonado l’isolamento per 40 persone che hanno avuto contatti con lui.

Nel Lazio il 62% dei contagi da casi di importazione

Alti i casi di contagio nella comunità bengalese della Capitale, generati da importazione del virus nel viaggi di ritorno dal Bangladesh. Dai dati risulta che nell’ultimo mese il 62% degli infettati di Roma e della regione Lazio è stato causato da contagi provenienti dall’estero o da loro contatti, in gran parte legati alla comunità bengalese. tanto che la regione Lazio ha deciso di sottoporre a controlli tutta la comunità.