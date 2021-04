Coronavirus, in calo i contagi: l’Rt scende a 0,81

2' di lettura

Rt nazionale ancora in calo. L’indice di contagio del nuovo coronavirus in Italia scende anche questa settimana e raggiunge quota 0,81, rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. Il dato emerge dalle prime indiscrezioni trapelate dall'ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss, che illustra l'andamento dell'epidemia per il periodo 12-18 aprile.

In sedici fra regioni e province verso la zona gialla

Potrebbero essere 14 le regioni e 2 le province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. L’arancione riguarda Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna per la quale ci sono però restano ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Lo spostamento delle zone da una fascia all’altra sarà deciso sulla base del monitoraggio all'esame della cabina di Regia.

Calabria e Sardegna ad alto rischio, Rt sopra 1 in 4 regioni

Il report segnala un lieve miglioramento generale del rischio, con due regioni - Calabria e Sardegna - che hanno un livello di rischio alto. Quattro regioni hanno un Rt puntuale sopra 1 (erano cinque la scorsa settimana): sono Basilicata, Sicilia, Calabria e Molise. Tra queste due regioni - la Basilicata e la Sicilia - hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1.

Ampia diffusione di varianti

Il report segnala un’ampia diffusione delle varianti più trasmissibili. «L'ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità - si legge nel monitoraggio settimanale - richiede l'applicazione delle misure utili al contenimento del contagio».

Incidenza ogni 100mila abitanti a 157, in lieve calo

In lieve calo l’incidenza settimanale del contagio ogni 100mila abitanti: 157,4 per 100mila abitanti rispetto 160,5 per 100mila abitanti rregistrata la scorsa settimana. Ancora troppi casi per il tracciamento. L’incidenza resta infatti elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti.