Coronavirus, in calo nuovi casi ma precoci segnali di aumento della circolazione del virus

La situazione sul fronte coronavirus è in miglioramento. Scendono tutti i numeri ma si intravedono «segnali precoci di aumento della circolazione del virus». Quanto alla campagna vaccinale, una persona su quattro è coperta con almeno una dose. Oltre il 70% degli over 80 ha completato il ciclo. A delineare il quadro è la Fondazione Gimbe, nel consueto monitoraggio settimanale.

In calo nuovi casi, i decessi e i ricoveri nelle terapie intensive

Nella settimana 28 aprile-4 maggio 2021, rispetto alla precedente, è stata registrata una diminuzione di nuovi casi (78.309 vs 90.449) e decessi (1.826 vs 2.279). In calo anche i casi attualmente positivi (413.889 vs 448.149), le persone in isolamento domiciliare (393.290 vs 425.089), i ricoveri con sintomi (18.176 vs 20.312) e le terapie intensive (2.423 vs 2.748). «Continua la lenta discesa dei nuovi casi settimanali - sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – anche se s'intravedono precoci segnali di aumento della circolazione del virus». Innanzitutto - aggiunge -, il lieve incremento dell'Rt medio calcolato dall'Istituto superiore di sanità sui casi sintomatici che nel periodo 7-20 aprile è di 0,85 (range 0,80–0,91) rispetto a 0,81 (range 0,77-0,89) del periodo 31 marzo-13 aprile; in secondo luogo, come rilevato dall'ultimo bollettino dell'Iss, dalla prima metà di aprile la risalita dei nuovi casi nelle fasce 3-5 e 6-10 anni, verosimile conseguenza della ripresa delle attività scolastiche in presenza».

Vaccini, rimane ancora indietro la fascia 60-69

Oltre la metà degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con le Province autonome di Trento e Bolzano che si avvicinano al 70%. Se, tuttavia, nelle fasce over 80 e 70-79 anni la percentuale dei vaccinati con almeno una dose è ormai elevata, la fascia 60-69, che “pesa” molto sui ricoveri ospedalieri, rimane ancora indietro.

Dodici regioni sotto il target definito da Figliuolo

Al 5 maggio (aggiornamento ore 6.11), il 25,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (15.200.724) e il 10,9% ha completato il ciclo vaccinale (6.522.822), con modeste differenze regionali: dal 28,2% di vaccinati con almeno una dose della Liguria al 21,6% della Sicilia. Nella settimana 26 aprile-2 maggio si registra, rispetto alla precedente, un incremento delle somministrazioni del 20% con una media mobile a 7 giorni che raggiunge quota 432.860 somministrazioni/die (vs 361.326 del 27 aprile). Relativamente ai target fissati dal Commissario Figliuolo per la settimana 22-29 aprile il report registra marcate differenze regionali: 9 Regioni hanno superato il target assegnato, mentre 12 sono rimaste sotto la soglia.