Coronavirus, in Campania vietato passeggiare Il presidente De Luca annuncia via fb: a chi viola il divieto verrà imposta la quarantena - La sindaca di Roma prepara la chiusura dei parchi di Vera Viola

(AFP)

2' di lettura

Nuova ordinanza in arrivo in Campania. L’annuncio del presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca con un video postato su Facebook. Al fine di contenere il contagio non sarà più possibile passeggiare, se non per un motivo ragionevole: di lavoro, di salute o per acquistare alimentari. A chi viola il divieto sarà imposta la quarantena. Mentre il sindaco di Roma Virginia Raggi prepara un provvedimento di chiusura dei parchi e delle ville della Capitale.

Sul web impazza la mascherina fai da te

La polemica di De Luca

De Luca polemizza con il provvedimento del Governo che lascia la possibilità di passeggiare mantenendo una distanza di un metro da altri. Per De Luce occorre fare di più. «Sto predisponendo una ordinanza – annuncia – che prevede che non si può camminare per strada senza una ragione motivata da parte del cittadino».

Cosa sarà consentito

Per De Luca è possibile camminare per strada per esigenze di salute, per impegni inderogabili di lavoro o i proprietari di cani per le esigenze di questi ultimi. Non è consentito per altri scopi. «Se ti trovo sul lungomare – spiega il presidente della Campania –se stai stravaccato su una panchina, insomma in condizioni che non segnalano emergenze, ti obbligo a stare in quarantena». Non è tutto, se verrà violato l’obbligo di isolamento per 15 giorni, ricorda De Luca, saranno applicate sanzioni penali gravi.

Giunta regionale della Campania - Ordinanza n. 15 del 13/03/2020 Visualizza

La situazione in Campania

In Campania, secondo i dati al 13 marzo 2020 dell’Istituto superiore di sanità, ci sono 213 persone positive (+ 39 rispetto al 12 marzo), di cui 134 in isolamento domiciliare, 19 in terapia intensiva e 60 ricoverati con sintomi. Due i deceduti, 5 in totale i guariti.

Per approfondire

● La mappa dei contagi

● Coronavirus, ecco le regole per assistere una persona in isolamento domiciliari

● Sul web impazza la mascherina fai da te