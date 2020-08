Caos tamponi, niente test in porti e aeroporti sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia

Resta confermato l'obbligo di informare le autorità sanitarie dell'arrivo da quei Paesi, per essere poi sottoposti al test” dice l'assessore alla Sanità Raffaele Donini.

E anche in Lombardia non è scattato alcun obbligo di quarantena. “Nelle ore precedenti l'effettuazione del tampone e in attesa del suo esito - ha scritto su Facebook Attilio Fontana rivolto a chi rientra dai 4 paesi - mantenete il distanziamento e utilizzate la mascherina sia all'aperto sia in presenza dei vostri amici e conoscenti”.

Fiavet: 10mila italiani in Spagna, Croazia, Grecia e Malta

Secondo la Fiavet ci sono almeno 10mila italiani che in questo momento si trovano tra Spagna, Croazia, Grecia e Malta. E per i primi che sono rientrati non è scattato alcun test. Non li hanno fatti a Malpensa dove, anzi, non li faranno proprio. “Non si possono fare - spiegano dall'Usmaf - perché a Malpensa c'è un posto di pronto soccorso e non un ospedale per la diagnostica. Una situazione estendibile a tutta Italia”, poiché “non ci sono aeroporti dove si possano fare accertamenti con tamponi, a meno di piccolissimi scali con 100 passeggeri al giorno, non certo i 6.000 previsti nel periodo di Ferragosto tra Malpensa e Linate”. Ed infatti ai passeggeri non sono stati fatti controlli.

“All'imbarco in Grecia - dice una famiglia di ritorno da Rodi appena sbarcata a Malpensa - si parlava di queste nuove misure” ma “una volta atterrati non abbiamo visto nulla, quindi andiamo a casa tranquilli”.

Più o meno stessa situazione a Fiumicino, dove ci si è limitati ad informare i passeggeri dell'obbligo di segnalare alla Asl il rientro e fare il tampone entro 48 ore. Negli altri scali, a Bologna ad esempio, in Sardegna o a Perugia e negli aeroporti pugliesi ci si sta ancora attrezzando mentre a Lamezia Terme non è stata prevista alcuna postazione per i test. E non è andata diversamente nei porti.