Coronavirus, carceri ancora sovraffollate: crescono i contagi Al 31 marzo sono 57.846 i detenuti in Italia rispetto a una capienza regolamentare di 50.754. Sono 178 gli operatori di polizia penitenziaria contagiati e 58 i detenuti. A preoccupare è soprattutto la situazione del penitenziario di Torino. di Andrea Gagliardi

Il coronavirus incendia le carceri italiane

3' di lettura

Le carceri italiane restano sovraffollate. E aumentano i contagi. Al 31 marzo, secondo i dati del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) sono 57.846 i detenuti in Italia rispetto a una capienza regolamentare di 50.754. Sinora sono usciti dagli istituti penitenziari circa 4mila detenuti , troppo pochi anche secondo il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, che invoca da tempo

interventi «ben più decisi»

Contagi in crescita tra polizia penitenziaria e detenuti

Anche perché secondo gli ultimi dati del Dap sono 178 gli operatori di

polizia penitenziaria contagiati (18 ricoverati in ospedale, una ventina in quarantena in caserma e il resto in isolamento a casa propria) e 58 i detenuti. A preoccupare è soprattutto la situazione del penitenziario di Torino, dove è concentrato il numero più consistente di casi tra i reclusi. Se nel loro complesso le cifre restano contenute, colpisce che in due giorni il dato dei detenuti positivi sia cresciuto di un terzo. Si è passati dai 37 contagiati registrati il 6 aprile ai 58 dell’8 aprile.

Leggi anche / Nuove carceri non risolvono il problema del sovraffollamento

Il caso di Torino

A far fare un balzo in avanti alla cifra complessiva sono stati i positivi scoperti nel carcere di Torino, dove a causa di un sospetto contagio, sono stati sottoposti a tampone 60 detenuti: a 19 di loro è stata riscontrata la positività, un dato che porta a 23 i contagiati da Covid-19 alle Vallette. Secondo il Dap, non vi sarebbero al momento rischi di ulteriori contagi, poiché su indicazione del sanitario dell’istituto, sono state predisposte misure per separare i detenuti in tre gruppi: i positivi, chi ha avuto

contatti con loro e che perciò è stato posto in isolamento precauzionale, e i negativi. Nei giorni scorsi giorni, per altri sette detenuti era scattata la detenzione domiciliare: il magistrato di sorveglianza di Torino aveva ritenuto il loro stato di salute incompatibile con il carcere.

Braccialetti elettronici insufficienti

Ma la situazione in Italia resta nel complesso preoccupante. Lo stesso Csm negli scorsi giorni ha avvertito come l'indisponibilità di un effettivo domicilio per molti detenuti e, soprattutto, la carenza di braccialetti elettronici (sono 5 mila quelli messi a disposizione, ma solo una parte è stata attivata) a cui è subordinata la detenzione domiciliare per chi deve scontare pene residue sino a 18 mesi, rischia di rendere inadeguati i provvedimenti. In particolare la misura del braccialetto elettronico è giudicata insufficiente da tanti tra gli addetti ai lavori: magistrati di sorveglianza, Consiglio superiore della magistratura, Unione delle Camere penali ,il sindacato dei dirigenti della polizia penitenziaria e le associazioni impegnate nelle carceri.