Coronavirus, il cardinale Zuppi: «La crisi è il codice con cui misurarsi. Sprona l’uomo e la comunità al mutamento»

La sera prima di incontrare il cardinale, in Piazza Maggiore ho visto un signore di cinquant’anni – poteva essere uno chiunque di noi – dimesso ma ben vestito, seduto in terra, con una ciotola verde davanti, di quelle che in campagna servono per dare da mangiare ai cani e ai gatti, e con appoggiato a terra un biglietto che recitava: «Spero in una riassunzione. A voi una moneta non cambia la vita».

Zuppi si allontana un attimo dalla cucina e porta una bottiglia di vino bianco: «Le va bene? Il rosso preferisco berlo alla sera».

Ripartire dall’umanità

Oggi molti spazi dell’anima e tanti angoli della mente sono occupati dalla concretezza e dal pensiero della malattia e della povertà. La fragilità dei corpi produce echi nei silenzi degli spiriti. «In tutto questo dolore – riflette il cardinale – serve ripensare alla cultura profonda di noi italiani. In troppi desiderano chiudere i confini e considerano i migranti provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente un pericolo per il benessere declinante. Esiste una umanità da cui ricominciare per ricomporre noi stessi e per affinare la funzione della nostra comunità nazionale in questo mondo che cambia. Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo, era un esempio di questa antropologia positiva di lungo periodo. La capacità di costruire legami con gli altri, gli sconosciuti e gli stranieri va valorizzata con lucidità e con fiducia. Pensiamo alle missioni di pace dei militari italiani nelle zone di guerra. Dopo avere costruito il campo, i nostri soldati vanno a conoscere gli anziani, le donne e i bambini dei villaggi e dei quartieri vicini. Poi preparano il pane, la pasta e la pizza e li invitano a mangiare. In questo modo, costruiscono relazioni e spesso raggiungono i loro cuori. Sembra poco? Non è così. È tanto».

Assaggiamo l’insalata con i pomodori: «Il pranzo è leggero, non mangio quasi nulla a mezzogiorno». E, con una luce divertita negli occhi, dice: «Un giorno il generale Hashim Mbita, il braccio destro del padre fondatore della Tanzania Julius Nyerere, mi raccontò degli italiani catturati in Africa durante la Seconda guerra mondiale e portati come prigionieri dagli inglesi nel suo Paese. Mbita era un bambino. Il campo degli italiani era vicino al suo villaggio. “Don Matteo, voi italiani eravate bravissimi. La prima cosa che costruivate era la chiesa. La seconda era la scuola. La terza era la falegnameria”». A questo punto Zuppi interrompe il resoconto, sorride e mi dice: «Io sono un prete, non posso dirglielo, ma le lascio immaginare quale fosse la quarta cosa che gli italiani costruivano…».

Zuppi tira fuori dal frigorifero del Parmigiano Reggiano, con una stagionatura superiore ai trenta mesi, e prende dalla dispensa dell’aceto balsamico, da mangiare insieme, una delle combinazioni semplici della cucina dell’Emilia-Romagna.