Coronavirus: caschi hi-tech per misurare la temperatura, ecco il protocollo della Fiera di Roma per la ripartenza Le misure sono al vaglio delle autorità competenti, dall’obbligo di mascherine alla biglietteria solo online di Andrea Marini

Dopo l’emergenza coronavirus, la Fiera di Roma è pronta a ripartire. E lo fa elaborando un protocollo, ora al vaglio delle autorità competenti, per riprendere l’attività in sicurezza. Si va dall'uso di un casco hi-tech per il controllo della temperatura, alla biglietteria solo online, passando per l'obbligo di mascherine e la presenza di una struttura sanitaria in sede.

Misure al vaglio delle autorità

Una data di ripartenza per le fiere ancora non c’è, ma il settore fieristico è pronto a riaprire i battenti in sicurezza, non appena tecnici e Governo daranno il via libera. Sono già al vaglio delle autorità competenti i protocolli inviati da Fiera Roma per supportare con regole, precauzioni e misure di sicurezza la ripartenza di congressi e manifestazioni.



L’accordo con GSNET Italia

Per assicurare una ripresa dei grandi eventi il prima possibile e senza pericolo di contagio, il Polo fieristico della Capitale ha siglato un’alleanza con la società GSNET Italia, eccellenza made in Italy specializzata in sistemi di realtà aumentata in campo industriale, che ha saputo puntare forte sulla sicurezza di fronte all’emergenza Covid-19.



Il casco hi-tech per controllare la temperatura

Fiera Roma, insieme a GSNET, ha sviluppato sistemi indossabili come Smart glasses e helmet per il controllo della temperatura nelle aree di accesso agli stand. Una soluzione altamente tecnologica, denominata CAT Control Augmented Temperature, dotata di un sistema di realtà aumentata: una strumentazione che consente di gestire la misurazione della temperatura in maniera massiva e veloce, evitando assembramenti e garantendo, grazie a un sistema di intelligenza artificiale, una raccolta di informazioni statistiche, come il conteggio dei passaggi.





Distanziamento sociale garantito

Tra le altre misure straordinarie previste dal protocollo di Fiera di Roma, c’è il distanziamento sociale garantito tra le persone di almeno un metro (sarà̀ prevista assistenza di staff di controllo negli spazi di accesso e in tutte le aree dove possono formarsi di code dei partecipanti.), mascherine chirurgiche obbligatorie per tutti e disponibilità̀ di gel disinfettante facilmente accessibile. Saranno previsti controlli sanitari agli ingressi, sanificazione di tutti gli spazi, predisposizione di un’informativa sulle regole igienico-sanitarie.



Procedure informatizzate

Le procedure saranno il più possibile informatizzate e automatizzate per la registrazione all’evento: pre-registrazione, con raccolta dei dati anagrafici e di contatto, di tutti i partecipanti all’evento e servizi igienici costantemente puliti e sanificatI, con accesso al pubblico limitato da personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti.



Sicurezza in sala conferenza

Le sale conferenza saranno con sedute ad una distanza di 2 metri l’una dall’altra. La distanza tra gli schienali delle file sarà di almeno 2 metri, i posti potranno essere distribuiti in settori da 100 posti con un massimo di 10 per fila. I settori dovranno essere separati da passaggi di larghezza minima di 2,5 metri, la distanza tra schienale e schienale di almeno 1,5 metri, con ingressi e uscite diversificate, identificate da apposita segnaletica.



Biglietti solo online

Biglietteria e pagamenti saranno solo on line, con piattaforma digitale per la pianificazione degli appuntamenti pre-fiera e ingressi programmati per giornate sulla base della ridefinizione della capacità dei padiglioni nel rispetto del “criterio di distanza droplet” e regolamentando i flussi e percorsi. Ci sarà un adeguato servizio medico-sanitario garantito nell’area fieristica e allestimento di appositi locali pre-triage attrezzati per la valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei soggetti isolati.



Piccinetti: vogliamo ripartire il prima possibile

«Il nostro è un settore – commenta l’amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma Pietro Piccinetti - che mette al centro del suo modello di business le persone e l’incontro e intorno a questo costruisce una vera e propria leva di sviluppo economico, promuovendo l’eccellenza italiana nel mondo. Vogliamo tornare a onorare il prima possibile questa responsabilità̀nei confronti dell’Italia e dei settori industriali, trovando il giusto e sicuro equilibrio tra la salute pubblica e quella economica del Paese».

