Coronavirus, le case automobilistiche unite per combattere il Covid-19. Tutte le iniziative sui social di Giulia Paganoni

Non arrendersi mai. È questo il messaggio che le casa automobilistiche stanno diffondendo via social per mantenere alta la speranza di uscire al più presto dall'attacco del Covid-19 che ha colpito il mondo intero.

Tanti i video che circolano sui social e le attività di solidarietà che i marchi automobilistici hanno attivato per combattere il nemico invisibile e riprendere una vita normale, dove è possibile uscire di casa senza paura, stringersi la mano e abbracciarsi.

Dai contenuti online fino a vere e proprie riconversioni produttive, come nel caso di Ferrari che ha messo a disposizione i poli, aiutando un'azienda italiana nella produzione ventilatori polmonari, ora in forte calo negli ospedali italiani.

Vediamo dunque come il settore automobilistico si è attivato in questo difficile momento storico.