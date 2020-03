Coronavirus, Castelli: «Pagamenti e mutui bloccati per famiglie e privati in tutta Italia»

Entrando nel dettaglio del provvedimento, Castelli ha specificato che «dentro ci sono queste misure: un grande blocco che riguarda la cassa integrazione, anche quella in deroga, quella sotto i 6 dipendenti. Quindi a tutta Italia viene garantita la cassa integrazione per quelle persone che lavorano in un contesto più piccolo. Abbiamo fatto un gran lavoro con il mondo delle banche. Sul credito stiamo garantendo in sistema che permetta liquidità alle imprese».

Laura Castelli ha spiegato che «c'è un pacchetto sulle famiglie importante a cominciare dal congedo parentale ma al contempo una misura che sia un bonus, un voucher, un indennizzo fisso che permetta alle famiglie di poter proseguire» in questa situazione di estrema emergenza. La viceministra ha fatto cenno anche alla situazione dei Comuni, che desta la preoccupazione dell’esecuti vo: «Se non presa in tempo ci potremmo trovare con comuni che vanno in default per questioni di mancate entrate. Lo dico perché un comune in default vuol dire servizi essenziali per i cittadini in meno».

