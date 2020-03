Coronavirus, Chanel rinuncia a Capri e annulla la sfilata cruis L'annuncio della maison francese, previsto e confermato il 17 marzo, è l'ultimo dei rinvii annunciati: da Dior a Prada, da Gucci ad Armani

(REUTERS)

Il mondo del lusso si arrende al coronavirus e rinvia, compatto, gli appuntamento primaverili con le collezioni cruise 2020/21. Chanel è stata l'ultima maison ad annullare la sfilata, in calendario a Capri il 7 maggio, preceduta di poco dall’altro marchio francese del lusso, Dior, e dopo una serie di rinvii annunciati nelle ultime due settimane da Prada, Gucci, Versace, Giorgio Armani, Hermès e Max Mara .

Anche Chanel ha preso la decisione di rinviare lo show per l'aggravarsi dell'epidemia di coronavirus. Le collezioni resort sono presentate fuori dai calendari tradizionali della moda donna e attraverso spettacolari sfilate dei brand riservate ai propri clienti e ai buyer internazionali che in questo periodo non potrebbero comunque raggiungere la piccola isola scelta dalla maison francesce .



«La nostra principale preoccupazione è la tutela della salute e il benessere dei nostri dipendenti e dei nostri invitati. La maison sta riflettendo riguardo a modi alternativi per presentare la collezione cruise a Capri, successivamente quando la situazione lo consentirà», si legge in un comunicato.