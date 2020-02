Coronavirus, che cosa sappiamo delle prime 11 vittime accertate Over 60, con patologie pregresse, e in gran parte residenti nelle due aree “focolaio” o in zone collegate o limitrofe: questi alcuni degli elementi che caratterizzano i primi casi mortali di contagio di Vittorio Nuti

Anziani, in gran parte ultraottantenni, debilitati per patologie pregresse, spesso abitanti nelle aree del Nord Italia dove sono stati individuati i due focolai di contagio o in zone limitrofe o collegate. Sono queste le caratteristiche che accomunano le sette vittime da contagio da coronavirus accertate finora in Lombardia e in Veneto. Vediamo le loro storie:

Vittima n. 1 (21 febbraio)

Adriano Trevisan, piccolo imprenditore edile residente a Ro' Euganeo (in provincia di Padova, in Veneto, uno dei due focolai individuati finora), 78 anni, deceduto all'ospedale di Schiavonia . Era stato ricoverato da una decina di giorni per un'altra patologia.

All'uomo, ha chiarito il Dipartimento di prevenzione della sanità pubblica della Regione Veneto, il test è stato eseguito in ritardo perché «si è presentato con un quadro di polmonite» e «non presentava il criterio principale per la diagnosi che è quello epidemiologico, che prevede cioè o un viaggio nelle aree a rischio o contatti con soggetti provenienti da aree a rischio». Poiché il paziente non migliorava con le normali terapie messe in atto per la polmonite da influenza i sanitari lo hanno sottoposto al test coronavirus, risultato positivo.

Vittima n. 2 (22 febbraio)

Giovanna Carminati, pensionata di 77 anni, residente a Casalpusterlengo (Lombardia), trovata morta nella sua abitazione dove giaceva malata da diversi giorni in gravi condizioni a causa di una polmonite. Il tampone post mortem applicato alla donna ha dato risultato positivo ma rimane da accertare se il decesso sia dovuto al coronavirus o ad altre patologie. La donna dovrebbe essere entrata in contatto con il virus al Pronto soccorso di Codogno (il secondo focolaio individuato dalle autorità, compresa nella “zona rossa” della Lombardia che comprende anche i Comuni di Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) dove si era rivolto anche il cosiddetto “Paziente 1”, il 38enne attualmente ricoverato in rianimazione in condizioni gravi ma stabili.

Vittima n. 3 (23 febbraio)

Angela Denti Tarzia, paziente oncologica con patologie pregresse, casalinga 68enne, originaria di Bagnolo Cremasco ma residente a di Trescore Cremasco, in provincia di Cremona, vedova con tre figli. La donna è deceduta all'ospedale di Crema (Lombardia), dove si trovava ricoverata dal 18 febbraio scorso, in seguito ad una crisi respiratoria. Anche nel suo caso la positività al coronavirus è stata accertata con un tampone post mortem. In precedenza, era stata ricoverata a lungo all'ospedale di Cremona, nel reparto di neurochirurgia.

Vittima n. 4 (23 febbraio)

Pensionato di 84 anni, residente a Villa di Serio, piccolo centro della valle Seriana, già affetto da pregresse patologie e deceduto all'ospedale “Giovanni XXIII” di Bergamo (Lombardia). Sabato 23 febbraio l'uomo si era presentato all'ospedale di Alzano Lombardo, il più vicino al proprio paese, per l'aggravarsi delle sue condizioni ed era stato sottoposto al test per il virus: risultato positivo, era stato subito trasferito al “Papa Giovanni”, l'unica struttura bergamasca attrezzata per l'emergenza. Lì le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduto nel corso della notte.