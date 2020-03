Coronavirus, che succede quando i numeri diventano nomi

Qualche giorno fa su Instagram Michele Dalai scriveva di sua nonna e dello «spettacolare egoismo che pesa più di tutti gli altri addendi» tra i fattori che elenchiamo per giustificare la nostra assenza nella vita delle persone a cui teniamo.

“Non ho tempo di scriverti, ma d’altra parte non ti ho scritto mai”, cantava Roberto Vecchioni in una canzone del 1977. Siamo tutti concentrati su noi stessi, non abbiamo tempo, non abbiamo spazio per gli altri. E adesso che questa quarantena ci costringe in una dimensione individuale, adesso che invece vorremmo essere vicini a qualcuno, siamo lontani. E dobbiamo restarci.



Per giorni ho letto e scritto di bare anonime e di morti senza funerali. Adesso che in una di quelle bare ci finisce una persona cara - anche solo perché gli sono grata di aver tenuto compagnia a mia mamma in quelle domeniche in cui io non c’ero - improvvisamente il coronavirus smette di essere notizia e diventa vita vera.



L’ultima beffa, per il notaio che amava i fiori, sarà quella di non averne nemmeno uno sulla sua bara. Se mia madre potesse andare a salutarlo, so che gli porterebbe la più rara rosa che esiste, dall’impronunciabile nome latino.

Per approfondire: