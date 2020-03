Coronavirus, per chi lucra sull’emergenza scattano sanzioni penali Vendere disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti o offrire mascherine protettive prive del marchio CE sono condotte sanzionate dal Codice penale di Guido Camera

(fusolino - stock.adobe.com)

Sfruttare per guadagno l’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus rischia di avere conseguenze penali. Ad esempio, vendere prodotti di prima necessità, come disinfettanti e mascherine, a prezzi esorbitanti o offrire mascherine protettive prive del marchio CE sono condotte sanzionate dal Codice penale. E i cittadini che si imbattono in situazioni di questo genere possono usare l’arma della denuncia alla Guardia di finanza per fermare gli abusi. Vediamo quali sono quelli penalmente rilevanti e cosa rischia chi li commette.

Prezzi eccessivi

Il Codice penale, all’articolo 501-bis, prevede il reato di «manovre speculative su merci». Lo ha introdotto il decreto legge 704/1976 – dopo la crisi energetica del 1973 - per contrastare manovre speculative dirette alla maggiorazione dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al largo consumo. È procedibile d’ufficio e protegge gli operatori rispettosi delle esigenze economiche e sociali e i diritti dei consumatori.

La Cassazione, con una sentenza del 15 maggio 1989 (sezione VI), ha spiegato che basta l’aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, che profitti di particolari contingenze del mercato e, così facendo, determini la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, che possa tradursi nel concreto pericolo di un rincaro dei prezzi generalizzato, o, comunque, diffuso.

La condotta è punibile anche se la manovra speculativa non si riflette sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, purché riguardi una zona territoriale ampia.