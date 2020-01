Coronavirus: chi è il sindaco leghista di Civitavecchia che ha detto no allo sbarco dei turisti Ernesto Tedesco, avvocato e esponente della Lega, si era già opposto all’invio in città dei rifiuti provenienti da Roma di Andrea Marini

Coronavirus, Conte: evitare panico, prese cautele a Civitavecchia

Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia da maggio scorso, non è nuovo a gesti eclatanti. L’ultimo, la decisione di dire no allo sbarco dei passeggeri dalla Costa Smeralda, bloccata nel porto con un caso sospetto di Coronavirus. Indicato dalla Lega come candidato sindaco di tutto il centrodestra alle comunali della primavera scorsa, già si era distinto per aver bloccato i camion dell’Ama (la municipalizzata di igiene urbana del Comune di Roma) provenienti dalla Capitale in piena emergenza rifiuti.

Lega alla conquista della cintura romana

Ernesto Tedesco è simbolo del tentativo di penetrazione della Lega nazionale di Matteo Salvini nel Lazio. Con l’obiettivo nel 2021 di strappare ai 5 stelle la Capitale. Proprio Tedesco, sostenuto dalla Lega, ha portato a maggio scorso il centrodestra a conquistare Civitavecchia, già amministrata dal M5S. Sfiorata la vittoria al primo turno con il 49,1%, al ballottaggio ha quasi toccato il 60%.

Da An alla Lega

Nato a Sant’Angelo dei Lombardi (in provincia di Avellino) ma residente a Civitavecchia, Tedesco, di professione avvocato, non è alla prima esperienza politica in città. È già stato vicesindaco e assessore alla cultura dal 2001 al 2005 durante la giunta guidata dal sindaco di Forza Italia (allora Pdl) Alessio De Sio. Esponente di Alleanza nazionale, ha lasciato il partito nel 2005. L’anno scorso l’annuncio dell’ingresso nella Lega.

L’opposizione a Raggi

Tedesco a dicembre aveva già preso una iniziativa eclatante: aveva organizzato un presidio a Civitavecchia per bloccare i camion di rifiuti provenienti da Roma, con la giunta di Virginia Raggi in piena emergenza. Alla manifestazione avevano partecipato anche sindaci di centrosinistra della cintura romana. I vigili di Civitavecchia si erano spinti, su disposizione del sindaco, anche fino a multare e sequestrare i mezzi Ama.