Coronavirus, Cia lancia una piattaforma virtuale per la vendita dei prodotti Made in Italy Il format pilota per il BtoB è stato inaugurato con la videoconferenza Roma-Fukuoka dedicato al mondo del vino e ha fatto incontrare i produttori di 4 regioni (Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia) con importatori e distributori giapponesi di G.d.O.

Incontrare i buyer esteri anche in tempi di Coronavirus è possibile. A pensarci, sono Cia-Agricoltori Italiani e la Japan Italy Economic Federation che per mettere in contatto produttori dell'agroalimentare made in Italy e operatori di mercato internazionali, hanno lanciato il nuovo format per il BtoB in versione virtuale, inaugurato con la videoconferenza Roma-Fukuoka.





Voli e fiere annullati e rinviati per rispondere all'emergenza epidemica hanno, infatti, rafforzato in Cia e JIEF la convinzione che fosse necessario andare oltre le consuete modalità d'incontro e offrire a produttori italiani e acquirenti esteri anche la possibilità d'incontro commerciale in versione virtuale. Iniziativa pilota l'incontro dedicato al mondo del vino che ha fatto incontrare, coordinati dalla sede nazionale di Cia, i produttori di 4 regioni (Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia) con importatori e distributori giapponesi.



Gli incontri prevedono una prima fase di selezione delle aziende italiane da parte dei buyer individuati da JIEF, un secondo momento informativo per l'invio dei dati tramite App. Segue la spedizione dei campioni richiesti dagli importatori per una valutazione preventiva di prodotto e listino prezzi in vista dell'incontro, 15 giorni dopo, in videoconferenza guidata e assistita dall'ufficio internazionale di Cia.