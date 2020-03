Coronavirus, il cibo non manca, c’è l’emergenza della distribuzione ai ceti più poveri Famiglie in povertà, precari, stagionali e soggetti che normalmente traggono il proprio reddito dall'economia “informale” e che oggi sono senza lavoro: il loro bisogno di cibo può sfociare in rabbia sociale di Raffaele Borriello

Di fronte all'evolversi dell'emergenza legata Covid 19, si è diffusa la consapevolezza che bisogna prepararsi a combattere una vera e propria guerra, con l'aggravante che si tratta di una guerra contro un nemico nuovo, invisibile e sconosciuto, da combattere con armi diverse da quelle che abbiamo nei nostri arsenali. E in questo caso il riferimento è agli “arsenali” dei sistemi sanitari, degli apparati di sicurezza, dell'assistenza sociale, delle politiche economiche.



Quando ci si prepara a gestire una economia di guerra, è cruciale tenere sotto controllo i settori strategici quali il comparto agroalimentare, il cui funzionamento è essenziale anche per rassicurare la popolazione, evitando che la paura della scarsità diventi una corsa all'accaparramento e una minaccia all'ordine pubblico.



In questo momento l'agricoltura italiana e tutti gli addetti alla filiera alimentare, compresa la logistica – pur a costo di un impegno senza precedenti a operare sotto la pressione dell'emergenza sanitaria – stanno rispondendo bene a una domanda di alimenti in forte crescita.

Nelle ultime settimane, infatti, gli italiani hanno speso di più per fare scorte di cibo e hanno aumentato il loro consumo, perché stando a casa si finisce per cucinare e mangiare di più, per esempio a pranzo, rispetto al classico pasto leggero fuori casa nella pausa di lavoro.

Da questo punto di vista, i dati recentemente forniti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla situazione delle filiere agroalimentari in Italia sono rassicuranti: la maggiore domanda di prodotti alimentari soprattutto conservabili, la concentrazione degli acquisti nei supermercati e la forte crescita della spesa online sono ben alimentate da un sistema produttivo capace di rispondere con una offerta adeguata.

In altri temini, almeno nel breve periodo non si profila una prospettiva di scarsità di cibo, ma piuttosto della sua distribuzione, soprattutto a favore degli indigenti: come il premio Nobel Amartya Sen ci ha insegnato, per combattere la fame, alla disponibilità fisica di alimenti sugli scaffali dei supermercati deve accompagnarsi la disponibilità economica di chi ne ha bisogno di pagarli alla cassa.

Ora il problema sembra essere proprio questo, specie nelle aree più povere del Paese, dove alle tante famiglie che vivono in una situazione di povertà, si aggiungono i precari, gli stagionali e i soggetti che normalmente traggono il proprio reddito dall'economia “informale” e che oggi sono senza lavoro: sono tutti improvvisamente senza reddito e senza tutele, e il loro bisogno di cibo può facilmente sfociare in rabbia sociale, come sta accadendo in questi giorni in alcune città del Sud.