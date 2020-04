Coronavirus, la Cina tra allentamenti e nuove restrizioni

Corea oltre i 10mila contagi

In Corea del Sud, intanto, i contagi hanno superato quota 10mila. la diffusione del Covid-19 in Corea del Sud si stabilizza, ma restano criticità sulle infezioni importate e sui focolai a Seul e nelle zone limitrofe: i casi di giovedì si attestano a 86, superando quota 10.000 nel complesso, a 10.062. I decessi salgono a 174 (+5) e sono 22 i casi importati, per totali 647, ha aggiunto la Kcdc. I dimessi dagli ospedali sono 193, a 6.021, pari al tasso di guarigione del 59,8%.



Giappone verso lo stato di emergenza



Si moltiplicano intanto le pressioni sul governo giapponese, anche dalla comunità medica, perché venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, che consentirebbe a governatori e sindaci di introdurre forti restrizioni alla mobilità e alle attività commerciali. E’ in vista, insomma, un giro di vite, che dovrebbe interessare anzitutto la capitale Tokyo, diventata il maggior focolaio nazionale di contagi (raddoppiati a oltre 700 in una settimana). Con quasi 2.700 casi, il Sol Levante registra i numeri più bassi tra i Paesi del G7: circostanza legata al basso numero di test effettuati.

Il governo giapponese è pronto ad approvare settimana prossima un piano di sostegno economico per far fronte all’emergenza del coronavirus, che prevederà tra l’altro l’erogazione di 200mila yen in contanti, l’equivalente di 1.700 euro, alle famiglie con un basso reddito, per ravvivare i consumi.