Coronavirus, in Cina crollo dell’export del 17%

Le società internazionali di analisi prevedono una robusta ripresa economica a partire dal secondo trimestre, che però non dovrebbe riuscire a compensare interamente la debole performance della prima parte dell’anno, rendendo aleatoria la prospettiva di una crescita annuale “intorno al 6%” che prima dello scoppio della crisi – secondo precise indiscrezioni – il governo cinese sarebbe stato intenzionato a ufficializzare come obiettivo annuale.

La fissazione del target per il 2020 è slittata da marzo ad aprile, con il rinvio di un cruciale appuntamento parlamentare causato dal coronavirus.

