Coronavirus, conto da 1,6 miliardi per il turismo in Italia

8:37 Coronavirus: 563 morti nel mondo. In quarantena anche l'“iPhone City” cinese

Sono ormai 565 i morti per il coronavirus nel mondo, mentre i

contagi a livello globale ammontano a 28.149 casi e le persone

guarite sono 1.147. In Cina le restrizioni sono state estese in tutto il Paese. Dopo la quarantena di Wuhan e della provincia centrale di Hubei, epicentro del virus, un numero crescente di città nella Cina orientale sta imponendo restrizioni di viaggio ai residenti. A Wuhan, nonostante la costruzione di un ospedale di emergenza e la conversione di edifici in luoghi per malati, la città sta vivendo una grave carenza di posti letto, attrezzature e medici. Il numero di persone infette ha raggiunto 28.018 nella Cina continentale (esclusi Hong Kong e Macao), secondo la National Health Commission. Anche “iPhone City” a Zhengzhou verrà messa in quarantena per almeno una settimana, ha comunicato Foxconn, principale fornitore di Apple.