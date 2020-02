Coronavirus: positivo al test passeggero italiano della Diamond Princess, Moody’s taglia le stime sul Pil

11:44 Ministro Speranza: massima attenzione ma nessun allarmismo

«Si ritiene che questa misura di sorveglianza attiva che abbiamo attivato sia sufficiente. Siamo anche in questo caso all'avanguardia in Europa. Così come siamo l'unico Paese che ha sostanzialmente sospeso i voli dal 30 di gennaio. Siamo anche l'unico Paese d'Europa in cui tutti gli aeroporti sono attivi i termoscanner». Così il ministro della Salute Roberto Speranza ad Agorà (Rai 3)parlando del coronavirus in Italia. «Massima attenzione - ha aggiunto il ministro - ma no allarmismo. Proprio perché l'allarmismo rischia poi di produrre effetti sbagliati che sinceramente in questo momento non hanno nessun fondamento di tipo scientifico».