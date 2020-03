Coronavirus, Cipro regala 750 euro a chi resta all’estero per Pasqua L’isola del Mediterraneo è stata la più decisa nel seguire l’esempio italiano: si è messa in quarantena quando i casi erano appena una trentina. Ecco la sua strategia di Enrico Marro

Mentre la Gran Bretagna guidata da Boris Johnson vacilla incerta tra teorie sull’immunità di gregge e prassi di distanziamento sociale, la sua ex colonia Cipro si mostra la nazione europea più determinata nel seguire l’esempio italiano. Ultimo Paese Ue a venire colpito dal Covid-19, l’isola del mediterraneo incuneata tra Turchia, Siria ed Egitto non ha perso tempo. Il primo giorno di contagio, lunedì 9 marzo, con appena due casi segnalati (uno dei quali già in quarantena preventiva perché proveniente dall’Italia) ha chiuso l’università e tutte le scuole del distretto della capitale Nicosia, mettendo in quarantena per 48 ore tutti gli ospedali della nazione per eseguire tamponi a pioggia e riaprirli.

Quarantena come l’Italia (ma quando i contagi erano 30)

Due giorni dopo, quando i casi erano una dozzina, tutti lievi, Cipro ha chiuso tutte le scuole del Paese. Altri due giorni e si arriva a una ventina di contagiati: l’isola decide di chiudere i confini. Entrano solo i cittadini ciprioti, gli stranieri legalmente residenti nel Paese e i cittadini Ue che lavorano a Cipro. Per tutti c’è comunque la quarantena di 14 giorni a casa o in strutture offerte dal Governo lontano dalle città, in montagna.

Domenica sera l’ultima stretta, copincollata dal nostro Paese: chiusi tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, ristoranti e hotel) a eccezione di supermercati, farmacie, benzinai ed edicole. Cipro si mette in quarantena come l’Italia quando i contagiati sono appena una trentina, asintomatici o non gravi, in buona parte provenienti dalla Gran Bretagna dell’immunità di gregge e prontamente spediti in quarantena sui monti.

Una terapia shock

Una terapia shock su cui la piccola Repubblica di Cipro, appena 800mila abitanti, non ha avuto dubbi o ritardi come tanti altri Paesi europei grandi e piccoli. Certo è una terapia che costerà cara, soprattutto per un Paese che ha nel turismo uno dei suoi pilastri economici. Ma non adottarla subito rischia di costare molto più caro, come mostra l’esempio del resto d’Europa. Un approccio deciso e molto aggressivo che potrebbe premiare Cipro nell'appiattire la curva dei contagi, ora una cinquantina, ma con nessun caso grave. Cecando di arginare l'epidemia.

Il pericolo del contagio britannico

«Se riusciamo a tenere il contagio sotto controllo, da metà maggio dovremmo vedere una diminuzione dei casi - spiega Petros Karayannis, virologo e docente di microbiologia dell’Università di Nicosia - ma anche quando il contagio diminuirà dobbiamo stare attenti a chi arriva dall’estero, in particolare da una Gran Bretagna dove è stata adottata una strategia completamente diversa dal resto d’Europa». Se tutto va bene, all’altezza di luglio l’isola potrebbe aver debellato il virus, conclude il virologo, aiutata anche dalle alte temperature estive.