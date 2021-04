Coronavirus, la circolare della Salute sulle cure a casa: ecco come si curano i bambini

I punti chiave La tipologia prevalente di sintomi

Nessun farmaco agli asintomatici, mentre nei piccoli che mostrano sintomi simili a quelli influenzali è consigliabile, in caso di necessità, somministrare paracetamolo o ibuprofene. È uno dei passaggi nelle nuove indicazioni relative alla gestione domiciliare del Covid-19 in età pediatrica ed evolutiva fornite dal ministero della Salute. Per fortuna, stando ai numeri accumulati in mesi e mesi di pandemia, l’impatto sulle fasce di età più basse quanto a importanza della malattia è assai limitato.

Nell’età evolutiva ove presenti i sintomi sono rappresentati principalmente da febbre, tosse, rinite e diarrea. Quello che vale per gli adulti nei casi severi quali il dolore toracico, la dispnea, l'astenia è molto raro. In pazienti sintomatici è stata riscontrata raramente ipossiemia, al contrario di quanto accade negli adulti. I ragazzi più grandi, in età adolescenziale e preadolescenziale, possono accusare, invece, sintomi simili a quelli dell'adulto: alterazioni del gusto e dell'olfatto, vomito, mal di testa e dolore toracico.

Come detto nei bambini asintomatici non occorre somministrare alcun farmaco, mentre in quelli che accusano sintomi simil-influenzali è consigliabile somministrare, se opportuno (febbre >38,5°C, mal di gola, cefalea, dolori articolari eccetera) e su indicazione del pediatra/medico curante, terapia sintomatica con paracetamolo (10 - 15 mg/kg/dose ogni 5-6 ore) o ibuprofene (da 20 mg a 30 mg per kg di peso corporeo al giorno, sempre a stomaco pieno, divisi in tre dosi). Durante la malattia è opportuno che il paziente stia a riposo a letto e che assuma molti liquidi. È raro - evidenziano le autorità sanitarie - che debbano essere assunti antibiotici, mentre i cortisonici non vanno somministrati.

Nella circolare si legge che è molto raro che un bambino o un adolescente debba essere ricoverato in ospedale per cui, nella quasi totalità dei casi, i pazienti in età pediatrica devono essere assistiti a domicilio, nel rispetto delle misure di isolamento e mantenendo un contatto quotidiano (telefonico o tramite teleconsulto) con il pediatra/medico curante per il monitoraggio del quadro clinico.

Come fattori di rischio di aggravamento e di necessità di ospedalizzazione vanno considerati sia l'età 1 anno (particolarmente nei primi 6 mesi) che la presenza di patologie croniche (cardiopatie, malattie polmonari croniche, sindromi malformative, diabete, patologie oncologiche,epilessia, patologie neurologiche, disordini del metabolismo, nefropatie, immunodeficienze, eccetera) che determinano un aumentato rischio di necessità di cure intensive. È importante, inoltre, non trascurare tutte le altre possibili cause di ospedalizzazione considerando sempre tutte le possibili diagnosi differenziali. Nel controllo a domicilio la comparsa di segnali di aggravamento, quali scarsa reattività e/o scarsa vivacità, sonnolenza, astenia ingravescente, anoressia importante con difficoltà ad assumere anche liquidi, tachicardia a riposo in apiressia, cianosi, dispnea a riposo, febbre elevata, ipotensione,possono imporre il ricovero in ospedale.