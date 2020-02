Coronavirus, da Unilever a Luxottica: come si muovono le aziende dopo i primi casi italiani Controlli ai dipendenti, chiusure precauzionali, smartworking: le misure messe in campo a partire dalla Unilever di Casalpusterlengo dove lavora il paziente zero

Dopo i primi casi accertati in Lombardia, le aziende, a partire dalla Unilever di Casalpusterlengo (Lodi) dove lavorava il 38enne contagiato per primo, il paziente zero, stanno mettendo in campo una serie di misure per contenere l’epidemia. Assolombarda sta fornendo agli imprenditori – che hanno preso d’assalto le linee telefoniche dell’associazione – una serie di informazioni ed un decalogo del comportamento da adottare, coerenti con quanto già diffuso dal Ministero della Salute e dalla Farnesina.

Unilever (sede di Casalpusterlengo, Lodi)

Le attività del centro di ricerca della multinazionale dove lavora il 38enne contagiato dal coronavirus sono ferme per effettuare i test necessari e in attesa delle indicazioni delle autorità sanitarie, riporta l’Ansa. Nell'azienda era scattata già in mattinata la procedura di emergenza e sono stati eseguiti i tamponi sui dipendenti per capire se qualcuno possa essere stato contagiato. È stata chiusa la mensa. Sono già stati attivati i protocolli ministeriali previsti. La gestione dell’azienda è in capo alla Regione Lombardia.

Mae (Fiorenzuola d’Arda, Piacenza)

Sono una settantina i dipendenti sottoposti in queste ore a controlli. Il dipartimento di Igiene pubblica dell'Ausl piacentina aveva già contattato il medico competente della Mae per avviare la vigilanza sui lavoratori. Oggi 21 febbraio l’azienda è stata chiusa prudenzialmente per iniziativa del titolare. Se il dipendente Mae, rientrato dalla Cina il 21 gennaio e andato a cena con il paziente zero, già negativo al tampone, dovesse essere negativo anche agli ulteriori accertamenti, l'approccio verrà modificato di conseguenza.

Eni (San Donato Milanese, Milano)

La multinazionale dell’energia lascia a casa per una settimana i dipendenti residenti nei comuni di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda. Lavoreranno da remoto in smart working.

Saipem (San Donato Milanese, Milano)

L’azienda controllata da Eni ha mandato a casa oggi 21 febbraio tutti i dipendenti residenti nei comuni di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda.