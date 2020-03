Coronavirus, Comitato scientifico: evitate abbracci e strette mano. Anziani a casa Mantenere la distanza di un metro dalle altre persone

Le persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati. È una delle raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il decreto del presidente del consiglio (Dpcm) del primo marzo. Viene inoltre raccomandato a tutti di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Le misure riguardano l'intero Paese, per 30 giorni, ma sono da rivalutare ogni due settimane.

Stop alle manifestazioni sportive per un mese

Tra le altre proposte del comitato, c’è quella di evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Una misura che metterebbe a rischio, tra l’altro, lo svolgimento del campionato di calcio di serie A. Già la semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan di mercoledì 4 marzo potrebbe essere rinviata.