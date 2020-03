Coronavirus, compagnie aeree: più cargo e meno passeggeri per affrontare l’emergenza Per il settore del trasporto aereo ad aprile previsto il picco delle cancellazioni. I vettori adattano gli aerei per trasportare le merci. Iata, in Europa perdite per 76 miliardi di dollari di Mara Monti

Coronavirus, l'aeroporto di Pechino quasi deserto

4' di lettura

Mentre il mondo si sta chiudendo in se stesso per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, nei principali aeroporti di tutti il mondo il numero degli aerei parcheggiati negli aeroporti sta diventando la normalità: pochi gli aerei in volo e molti quelli a terra. Tra le ultime compagnie ad avere preso drastiche decisioni ci sono la Singapore Airlines che ha annullato quasi tutti i suoi voli, Emirates e Etihad hanno seguito la stessa strada, l'India ha vietato i voli nazionali, Qantas e Air New Zealand hanno bloccato tutti i collegamenti internazionali. In Europa Ryanair ha messo a terra quasi tutta la flotta e non riprenderà i voli prima di giugno. Lo stesso ha fatto l'altra compagnia low cost europea easyJet.



Ad aprile il picco delle cancellazioni dei voli

Gli unici voli ancora attivi sono quelli per il rimpatrio dei connazionali, i voli di emergenza sanitaria e quelli cargo. La scorsa settimana, i collegamenti in Europa sono diminuiti del 60% circa rispetto alla stessa settimana dello scorso anno con una perdita di circa 92mila voli. In Medio Oriente la diminuzione è del 45% un numero destinato ad aumentare dal momento che le compagnie dell’area hanno chiuso i cieli. Al contrario, nella regione dell'Asia e del Pacifico i voli sono calati soltanto del 30% con una ripresa nell’area dell’Estremo Oriente.



Come per il virus, anche per i voli ci si chiede quando si toccherà il fondo in termini di riduzione della capacità: gli analisti ritengono che aprile potrebbe vedere una ulteriore estensione fino al 95% per i voli internazionali in Europa mentre per i voli domestici si andrà da un minimo del 50% a un massimo del 100% a seconda delle restrizioni applicate dai singoli paesi.

Gli aerei passeggeri trasformati in cargo

Al momento, ci sono ancora voli di rimpatrio per riportare le persone nei propri paesi, una situazione destinata a continuare per settimane.

Molte compagnie si stanno adattando alla situazione trasformando gli aerei civili in velivoli cargo: negli Usa Delta, American e United stanno effettuando solo voli cargo, sia interni sia internazionali, adattando i velivoli per il trasporto passeggeri. Air Canada, Aeromexico, Austrian, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Iberia, Korean, LATAM, Lufthansa, Qantas, Swiss e molte altre compagnie si stanno attrezzando anche per operazioni cargo charter.



China Eastern ha trasportato tonnellate di materiale sanitario in Italia per aiutare il siastema sanitario italiano; Austrian Airlines ha utilizzato due aerei passeggeri B777 per trasportare materiale medico dalla Cina all’Austria; su un velivolo Airbus sono state trasferite due milioni di mascherine dalla Cina all’Europa su un A330-800; le società di trasporto Ups e Fedex hanno messo a disposizione i propri velivoli per il trasporto sanitario.