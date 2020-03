Coronavirus, i Comuni rischiano un buco di almeno 3 miliardi di euro La crisi ferma imposta di soggiorno, suolo pubblico, pubblicità, rette degli asili, multe e incassi dei parcheggi di Gianni Trovati

Nell’Italia bloccata dal Coronavirus rischiano di prosciugarsi in fretta anche le casse dei Comuni. Un effetto collaterale che finora non è emerso più di tanto ma che rischia di avere conseguenze pesanti. Perché i sindaci sono in prima fila nella gestione dell’emergenza sanitaria sul territorio. Il blocco delle loro entrate è progressivo, e promette di estendersi.

Perché la paralisi economica rende complicato immaginare di poter incassare nei prossimi mesi l’Imu e la Tari da imprese e attività commerciali fermate dall’emergenza. Il governo studia quindi di allargare ai altri tributi locali la sospensione degli obblighi fiscali avviata con il decreto Marzo.



Lo stop agli obblighi fiscali

Lo stop potrebbe arrivare con un emendamento nella legge di conversione, a patto di risolvere nella stessa norma il problema di liquidità degli enti locali che rischia di diventare serissimo. «L’esigenza di bloccare i pagamenti anche nel fisco locale per i contribuenti e le imprese colpite dalla crisi è evidente - spiega Laura Castelli, la viceministra che al Mef segue tutti i dossier della finanza locale -, ma è altrettanto chiaro che non possiamo far saltare i Comuni. Stiamo definendo il meccanismo che ci permette di tenere insieme questi due aspetti».

L’aiuto dovrebbe arrivare dalla Cdp con un’estensione a tutto campo delle anticipazioni di liquidità, e il confronto tecnico in corso deve sciogliere il nodo degli interessi. In una catena nella quale però ogni anello rimanda a un altro; anche la finanza locale deve infatti guardare alla partita europea, perché uno sblocco delle risorse Ue coinvolgerebbe anche loro. Ma anche senza la sospensione ufficiale dei pagamenti il conto si prospetta pesantissimo.

Il presidente dell’Anci Antonio Decaro si è rivolto direttamente a Palazzo Chigi e al Mef. «Credetemi - ha scritto al premier Conte e al ministro dell’Economia Gualtieri - la mia non è una rivendicazione corporativa ma un grido d’allarme responsabile, perché la crisi dei Comuni è già in atto» e bisogna scongiurare il rischio di «un collasso dell’unica istituzione di prossimità» di un Paese in ginocchio. Per questo i sindaci chiedono un salvagente in quattro mosse: un miliardo per le spese del semestre, l’estensione del blocco delle rate a tutti i mutui, su cui il governo sta lavorando, la liberazione di quote ulteriori degli avanzi di amministrazione e il taglio degli obblighi di accantonamento a copertura delle mancate riscossioni.