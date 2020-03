Coronavirus, la conferenza annullata e poi ripristinata è solo l’ennesimo scivolone

4' di lettura

La notizia del giorno sul coronavirus è prima la sospensione, fino a data da destinarsi, della quotidiana conferenza stampa al Dipartimento della Protezione Civile: Angelo Borrelli è febbricitante ma il Dipartimento conferma che continuerà a diffondere le informazioni sulla crisi attraverso il proprio ufficio stampa. Poi, però ci si mette una toppa annunciando che la conferenza si terrà al solito, intervenendo il direttore operativo D’Angelo.



È palese che si tratta dell’ennesimo atto di mala gestione comunicativa della crisi. Per fortuna c’è stata la correzione di rotta in extremis: come tutti, il capo della Protezione Civile non è insostituibile, anzi un’adeguata catena di comando e controllo che considera la possibilità di inevitabili “perdite interne” ha già pronto il piano alternativo. Invece l’incontro in sé è insostituibile. La soluzione alternativa con il Direttore non doveva avere tentennamenti, ma essere annunciata come immediato anti-epiretico per Borrelli, senza indugi e senza comunicati successivi che evidenziano uno netto sbandamento della gestione.



D’altra parte, la sospensione della conferenza stampa a tempo indeterminato, sostituita dalla impersonalità istituzionale dell’ufficio stampa, avrebbe lasciato un importante vuoto, malgrado Borrelli, a cui facciamo tutti gli auguri e rispettiamo il lavoro, non si sia mai posto con quella leadership che ne impone l’esclusiva presenza. Perché questo è sempre stato il suo physique du rôle e perché la medesima conferenza si è sempre organizzata con una presenza di comprimari, ciascuno specialista in un ambito specifico.



La questione della conferenza prima cancellata e poi ripristinata, tuttavia, è u n ulteriore svarione in una più che traballante organizzazione soprattutto della comunicazione di questa crisi. Una comunicazione che doveva essere al centro delle preoccupazioni della governance per la specificità di questo evento che è molto più simile al Chernobyl del 1986 che non ai terremoti degli ultimi decenni. Il disastro nucleare di quel 26 aprile, in Ucraina, si manifestava nei suoi effetti immediati, nella maggior parte dei Paesi, solo attraverso la narrazione mediale: la radioattività dispersa non si vede, né si tocca, né puzza o si sente: esiste se si racconta nella “catastrofe informativa”.



Certo allora eravamo in un regime comunicativo differente dall’attuale e alcuni Paesi, come la Francia ma non solo, tennero strategicamente una comunicazione di basso profilo dell’evento e delle sue ricadute. Altri, come l’Italia, ne esasperarono le caratteristiche emergenziali e le conseguenze sul lungo periodo. Come sappiamo questo portò all’abrogazione per referendum (1987) della costruzione delle centrali nucleari in Italia.

Purtroppo, da allora poco è cambiato se non, in maniera drammaticamente rapida, il sistema tecnologico della comunicazione, che ha ulteriormente enfatizzato gli errori della mancata comunicazione strategica della crisi.