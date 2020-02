Coronavirus, confermate le date di Cibus a Parma dall’11 al 14 maggio Dopo Vinitaly anche l'evento di riferimento per il settore agroalimentare italiano si terrà nella date stabilite. Tutti gli espositori hanno confermato la presenza e si registrano flessioni marginali dei buyer di L.Ben.

1' di lettura

Fiere di Parma conferma le date previste per l'edizione 2020 di Cibus ( il salone internazionale dell’alimentazione) che si terrà regolarmente dall'11 al 14 maggio. La decisione rafforza l'analoga conferma delle date di Vinitaly in aprile a Veronafiere. Fiere di Parma afferma di condividere «pienamente le misure sanitarie e preventive prese dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del virus Covid-19, tanto che ha già disposto lo spostamento della manifestazione Mercanteinfiera da marzo ad aprile, ma intende dare un segnale di fiducia e ottimismo mantenendo le date di Cibus in maggio». Gli uffici di Fiere di Parma hanno registrato flessioni marginali nelle adesioni dei top buyer internazionali e la conferma di tutti gli espositori, peraltro già iscritti da mesi.

Food: driver per la ripresa

Il comparto della produzione alimentare italiana, uno dei pochi ad aver registrato nel 2019 una crescita del 3%, con un incremento dell'export del 6,6%, «può essere un fattore importante per la ripresa economica su cui l'Italia dovrà impegnarsi, tanto più dopo il rallentamento causato dall'emergenza del Coronavirus. Il settore del food and wine - dice il ceo di Fiere di Parma, Antonio Cellie - sarà ancora una volta il driver per la ripresa dell'economia italiana».

I numeri del Salone

All’edizione 2018 hanno partecipato 3100 aziende, 2800 buyer da 90 Paesi e sono state presentate 1300 novità di prodotto. Il Salone è stato visitato da 82mila visitatori, il 20% provenienti dall’estero.