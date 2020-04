Coronavirus, contro l’esodo di Pasqua posti di blocco come all’epoca del terrorismo Si teme una fuga di massa dalle città: atti di disubbidienza collettiva da parte di chi è stufo della quarantena. Così la Polizia è pronta a controlli a tappeto di Maurizio Caprino

In tempi normali, sarebbero i giorni dell’esodo pasquale. Ma le autorità e i cittadini delle località di vacanza temono che lo saranno lo stesso, nonostante la quarantena imposta per l’emergenza coronavirus: tra il bel tempo e la stanchezza di un mese chiusi in casa, potrebbe esserci una disubbidienza di massa. Che sarà contrastata con posti di blocco come non se ne vedevano dall’epoca del terrorismo politico, negli anni Settanta.

In quegli anni non si andava per il sottile: tra le varie misure adottate, c’erano posti di blocco per scovare i terroristi controllando a tappeto i veicoli in transito. E, dato che spesso si trattava di latitanti pronti a tutto, si piazzavano sulla carreggiata anche bande chiodate per bucare le gomm e di chi tentava di forzare i posti di blocco.

Nessuna via di scampo

Ora non è più tempo di bande chiodate. Ma si riesce comunque a deviare il traffico in un piazzale per fermare chiunque passi. Non lo si vedeva fare da decenni, salvo rare eccezioni: con i volumi di traffico che si sono raggiunti, si finirebbe col causare code lunghe chilometri (mettendo anche in allerta chi ha qualcosa da nascondere).

Con il crollo del traffico dovuto all’emergenza coronavirus (-75,8% su base annua nella prima settimana di aprile sulla rete autostradale del principale gestore, Autostrade per l’Italia), la Polizia stradale può tornare a fare posti di blocco così efficaci sui principali itinerari verso le località di vacanza.

Lo sta già facendo da metà marzo, quando l’intera Italia è diventata «zona protetta» con il divieto di uscire di casa se non per validi e comprovati motivi. In pratica, in corrispondenza di alcune barriere di pedaggio e aree di servizio, tutti i mezzi leggeri vengono incanalati in una deviazione e fermati nel piazzale, dove viene chiesta l’autocertificazione a tutti.