Coronavirus, controlli dei Nas in 232 Rsa: irregolarità in 37, 59 violazioni, 9 penali

L’indagine partita dall’omissione di soccorso di un anziano

Alle indagate sono state contestate ulteriori violazioni relative all'attivazione di una struttura socio assistenziale in assenza di autorizzazione, all'abuso nella somministrazione di farmaci, alla carenza di procedure organizzative e gestionali e all’assenza di regolari contratti di lavoro delle maestranze impiegate. L’indagine è partita da un episodio di omissione di soccorso nei confronti di un anziano di 83 anni ospite della casa famiglia, poii deceduto per cause naturali, ricoverato a gennaio all’ospedale di Bazzano per lesioni sospette che hanno determinato la segnalazione della direzione ospedaliera. Da questo episodio ha preso il via l’indagine, monitorando la prima struttura di Valsamoggia (Bologna), successivamente trasferita arbitrariamente in un albergo di Zocca (Mo), in seguito alla vendita dell’immobile dove aveva sede l’attività.

Chiuse due comunità alloggio di Trapani



In provincia di Trapani, i Carabinieri del Nas e dell’Arma territoriale hanno individuato due comunità alloggio per anziani prive dei requisiti igienico-strutturali. La capacità ricettiva era stata ampliata arbitrariamente, senza le dovute autorizzazioni. I due titolari delle case di riposo sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e il sindaco di Trapani ha disposto la chiusura delle due strutture per gravi carenze igienico-strutturali e gestionali, con immediato trasferimento degli ospiti presso i propri familiari o altre strutture idonee. E ha proceduto alla cancellazione dall’albo comunale delle due strutture residenziali del valore di circa 800mila euro.