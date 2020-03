Coronavirus, la corretta interpretazione di dati e statistiche Perché le azioni da mettere in campo siano efficaci è fondamentale divulgare informazioni con competenza e precisione di Vittorio Pelligra

Mai come in questi giorni l'opinione pubblica italiana si è interessata di informazione medica, di numeri e statistiche, di procedure di accesso alle cure, di diagnosi, terapie e prognosi. Ci vengono quotidianamente riversate enormi quantità di dati, di stime, di valutazioni, di percentuali, di frequenze relative, assieme a pareri e opinioni di esperti, a volte concordi, non di rado in contrasto tra di loro.

Dal numero all’informazione rilevante

Questa attenzione è certamente un bene ed è un segno di quanto seriamente venga percepita e vissuta questa inedita condizione nazionale causata dal coronavirus. Ma proprio per via della serietà della situazione è necessario fare un passo in avanti e chiedersi quanta parte di questa enorme mole di dati e notizie veramente si trasforma in informazione. Il numero dei nuovi contagiati, per esempio, rappresenta un dato, ma diventa informazione rilevante solo se messo a confronto con il dato dei giorni precedenti, perché solo in questo modo possiamo capire se l'epidemia è in una fase espansiva oppure si sta riducendo. Anche il numero totale dei contagiati può dirci poco se non accompagnato dal numero di coloro che sono guariti e, purtroppo, di quelli che non ce l'hanno fatta. In questo modo il dato può trasformarsi in informazione, in materiale per ragionare ed agire in maniera consapevole ed efficace. Non sempre, quindi, una grande disponibilità di dati equivale ad una opinione pubblica informata.

La corretta interpretazione dei numeri

Quando poi i dati sono stati contestualizzati, rimane sempre il problema della loro corretta comprensione. Soprattutto coi numeri questo rappresenta un problema tutt'altro che trascurabile. Non si tratta solamente di prendere atto delle competenze numeriche che ha l'italiano medio o, come si diceva una volta, la casalinga di Voghera. Certo dobbiamo ammettere che, rispetto a quello di altri paesi, il livello di competenze numeriche degli italiani, non è elevatissimo, anche se, contrariamente a quanto accade con le nostre conoscenze linguistiche e scientifiche, cronicamente al di sotto della media dei paesi Ocse, in matematica il livello dei nostri giovani si attesta su valori simili alla media degli altri paesi e, soprattutto, ha mostrato una stabile crescita negli ultimi anni. Il fatto è che i numeri ingannano anche gli esperti.

L'abbiamo scritto tante volte: «Il nostro cervello non è logico, ma è psico-logico». Ciò significa che la nostra visione del mondo, il modo in cui processiamo ed utilizziamo i dati che attingiamo dalla realtà che ci circonda, sono fortemente influenzati dal modo in cui funzionano i nostri schemi cognitivi. Se è vero che tutti i numeri sono uguali, non è altrettanto vero che le rappresentazioni alternative che degli stessi numeri si possono dare siano neutrali.

Probabilità e frequenza dei fenomeni

Uno stesso fenomeno può essere, per esempio, rappresentato con una percentuale, oppure sotto forma di probabilità o come una frequenza naturale. Il dato è lo stesso, ma l'informazione che siamo indotti a ricavarne varia e, spesso, in modo significativo. Proviamo a considerare, per esempio, una descrizione standard del valore previsionale di un test diagnostico come la mammografia: la probabilità che una donna di 40 anni abbia un cancro al seno è di circa l'1%. Se ce l'ha, la probabilità che una mammografia di controllo dia risultato positivo è di circa il 90%. Se invece non è ammalata, l'esame può essere comunque positivo con una probabilità pari a circa il 9%.